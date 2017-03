Missa a TVE

Pablo Iglesias, quina paradoxa el cognom, ha demanat aquesta setmana eliminar les misses dels diumenges al matí que emet TVE. El motiu, diu, és que l’Estat és aconfessional i TVE és un servei públic. També diu que en un sermó, un cop, un sacerdot va desaprovar els homosexuals.

Pablo Iglesias confon les coses. L’Estat és aconfessional, però una televisió pública ha de cobrir les necessitats de la societat que, pagant impostos, sustenta tant el mateix Estat com les seves empreses públiques. Segons el darrer CIS, gairebé el 70% dels espanyols es declaren creients i catòlics.

Aquesta setmana el BOE ha publicat la llei que dona dret a rebre, als centres escolars públics, concertats i privats, classes de religió musulmana. És a dir, els musulmans, que són un 4% dels espanyols, poden exigir professorat públic, pagat per tots, per educar-los en la seva religió, mentre que alhora qüestionem la presència de la religió majoritària del país en una altra entitat pública.

Els partits anomenats progressistes a favor de la diversitat confonen assegurar els drets de les minories amb erradicar les tradicions de les majories.

Les emissions de la missa estan adreçades a gent gran, sovint limitada en moviments físics, i a malalts, que accedeixen al seu culte a través d’aquest servei. Les audiències són bones i amb la publicitat que generen no costen diners a l’erari.

¿Un sacerdot va considerar malaltissa l’homosexualitat? No estic en absolut d’acord amb ell però al nostre país també hi ha llibertat d’expressió, no? Bé que els polítics com Pablo Iglesias tenen presència a la televisió pública per expressar-se contra qui vulguin, sacerdots inclosos. La llei electoral els concedeix un espai gratuït electoral d’acord amb quotes de representació.

O juguem tots o no juga ningú. L’Estat també és apolític. ¿Fem fora els polítics de qualsevol emissió? ¿O mantenim les seves quotes? Un servei públic vol dir de tots, no de l’Estat. Els comunistes tenen aquest vici: atribuir la propietat de l’estat al partit. L’Estat pot ser aconfessional però un 70% de la societat que el sustenta és catòlic.