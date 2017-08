La Policia Nacional no va compartir dades sensibles amb les altres forces de seguretat

En un dels errors més flagrants que va obrir camí al grup terrorista de l'Estat Islàmic a Catalunya, la Policia Nacional no va posar en coneixement dels altres serveis, sobretot Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, dades del seu seguiment de les passes de l'imam Abdelbaki Es Satty des de 2005.

Segons informa l''Abc', la Comissaria General d'Informació de la Policia va aconseguir l'octubre de 2005, del jutge substitut de Baltasar Garzón al jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audència Nacional, autorització per intervenir el telèfon d'Es Satty arran d'indicis sobre les seves presumptes relacions amb el grup terrorista Ansar el Islam.

Però aquesta dada -que finalment no va conduir a la imputació d'Es Satty- ni dades sobre l'operació de la Policia Nacional a Vilanova i la Geltrú el 2006, estaven a disposició de la Guàrdia Civil ni dels Mossos.

És interessant observar que el comunicat conjunt del Sindica Unificat de la Policia (SUP) i l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) del passat 22 d'agost apunta: "el desconeixement per part de les autoritats catalanes del fet que l'imam de Ripoll fos deixeble d'un dels principals detinguts en l'operació de la Policia Nacional Chacal contra el terrorisme jihadista l'any 2007, queda en evidència una vegada més, la vulneració dels acords de cooperació, així com el deficient funcionament dels mecanismes de comunicació entre les forces i cossos policials del nostre país".

Fonts de la Guàrdia Civil consultades per l'ARA assenyalen que precisament la referència a l'imam Es Satty la va proposar el SUP. "Nosaltres no tenim accés a les dades de la Policia", van emfatitzar. "D'aquí que denunciem les errades de coordinació", van precisar.

Precisament aquesta manera d'actuar es va reflectir en la comunicació entre el policia belga i l'inspector dels Mossos el 2016 arran d'Es Satty. L'inspector rebusca, en rebre la petició de dades sobre l'imam, als seus arxius; i només troba dades del familiar d'Es Satty imputat en l'operació de Vilanova i la Geltrú. L'inspector no esbrina si hi ha altres dades per a les quals necessitava elevar la consulta dels Mossos a altres cossos de seguretat.