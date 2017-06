3/06: ‘Forza, Juve!’

M’HA AGRADAT MOLT la promoció que ha fet TV3 de la final de la Champions. M’ha semblat molt professional. Tu tens un producte televisiu car, compartit amb una altra cadena. La competència, d’àmbit estatal, és confessionalment madridista i, per tant, és més atractiva per als qui volen que guanyi el Madrid. Per tant, tu has de buscar la teva audiència en un altre sector, que a més és especialment nombrós en el teu àmbit de difusió, els qui comparteixen aquell fantàstic aforisme de Manolo Escobar (no precisament un ideòleg de l’independentisme) quan va afirmar: “Jo soc de dos equips: del Barça i del que juga contra el Madrid”. Per atraure aquesta audiència fas una promoció èpica i emocional, calenta, com fa la competència, com totes les televisions de tot el món, públiques i privades, quan parlen de futbol. I quan fas èpica sempre és de part, el que agrada als uns desagrada als altres. Les marques que patrocinen el Madrid guanyen clients madridistes, però en perden d’altres que ja no els compraran mai més (jo mateix). Sembla que algú s’ha escandalitzat per l’anunci de TV3. Com si totes les televisions tinguessin l’obligació de ser madridistes. Jo no pensava veure el partit i, després de l’anunci, potser me’l miro. Cridant “ Forza, Juve!”, naturalment.