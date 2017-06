2/06: Mordassa al bisbe

DEFENSAR la llibertat d’expressió no vol dir estar en contra de les mordasses que impedeixen expressar les opinions amb les quals coincideixes. Vol dir sobretot estar en contra de les mordasses contra les opinions que no comparteixes. El bisbe de Solsona va escriure una opinió que vinculava la crisi del model de família que ell defensa amb el que considera un creixement de l’homosexualitat. Se li han tirat al damunt, ha hagut de sortir escortat pels Mossos i l’han declarat persona non grata. No entenc per què. ¿Que les opinions del bisbe són contràries a l’evidència científica? Probablement. Però si comencem a fer callar a tothom qui diu coses contràries o diferents de l’evidència científica, no guanyarem per a mordasses. Certament, no hem de ser ingenus: les paraules no són innocents i de vegades impulsen a l’odi i a l’actuació violenta. És aquest el cas? Després de llegir el que diu el bisbe, ¿a algú li poden venir ganes de sortir al carrer a la cacera d’homosexuals? Diria que no. I si algú creu que sí, declaracions d’aquest nivell sobre persones i col·lectius diferents n’hi ha un munt. No demano als que en discrepin que aplaudeixin el bisbe. Els demano que s’hi confrontin dialècticament tant com vulguin. Però no crec que l’hagin de fer callar.