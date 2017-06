4/06: El clima és de tots

La decisió de Trump de sortir de l’Acord de París contra el canvi climàtic és un desastre pràctic i teòric. Pràctic, perquè fa encara més difícil prendre les mesures que s’han de prendre. Teòric, perquè ajuda a fer creure que el debat sobre el canvi climàtic es pot reduir a un debat ideològic clàssic entre dretes i esquerres. El problema del futur de l’habitabilitat de la Terra supera els eixos ideològics clàssics i obliga a repensar-se a totes les ideologies de la modernitat. A totes. Cap pot quedar al marge d’aquest canvi, perquè el problema és de tots sense excepció, de la mateixa manera que cap té el monopoli d’aquesta agenda. Certament, els totalitarismes han tingut la tendència a fer barbaritats quan les democràcies ja començaven a adquirir una sensibilitat nova. Només cal anar a l’Europa de l’Est per veure-ho. Però el debat sobre el canvi climàtic afecta a tothom; conservadors, liberals, socialdemòcrates, comunistes o anarquistes han de retocar els seus fonaments ideològics per entendre’l i combatre’l. No hi ha cap tradició ideològica moderna que pugui quedar igual i que pugui pensar que no és cosa seva. Trump ho pensa. Potser perquè en el fons no pertany a cap d’aquestes tradicions ideològiques modernes.