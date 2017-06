La CUP anuncia el tret de sortida a la campanya del referèndum amb l'objectiu d'atraure les bases dels comuns

Després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum, la CUP engega la campanya pel 'sí'. El lema escollit és "Sí, viure vol dir prendre partit", un missatge que implícitament es dirigeix a l'espai dels comuns que, de moment, no dona suport a la via unilateral del referèndum. L'objectiu dels cupaires és atraure les bases d'aquest espai cap al 'sí' a la república però sobretot emplaçar-los a participar en la consulta. La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha disparat un dard enverinat cap a aquest espai, en roda de premsa, quan ha emplaçat totes les forces polítiques "democràtiques" a no ser "ambigües" ni mantenir "falses neutralitats" en aquest moment.

Així, ha advertit que no defensar el referèndum equival a "posar-se al costat" del Tribunal Constitucional, del PP i del règim del 78. "No és moment per al cinisme ni per a falses neutralitats", ha sentenciat.

Per donar el tret de sortida oficial a la campanya cupaire, Gibert ha anunciat que hi haurà un acte al barri de Sant Andreu de Barcelona el 22 de juny. L'objectiu principal d'aquesta formació política és augmentar els partidaris del 'sí' al referèndum dirigint-se a l'electorat d'esquerres, propici a votar l'espai dels comuns però que es pot sentir interpel·lat pel referèndum. Una altra de les principals metes també serà esperonar la participació.

Els cupaires demanen transparència al Govern amb els preparatius

Els cupaires han celebrat un consell polític, conjuntament amb el grup d'acció parlamentària, aquesta tarda, en què han analitzat la pregunta i la data que ha donat a conèixer el president, Carles Puigdemont.

"És una pregunta clara amb una resposta binària; són elements que per a la CUP eren imprescindibles", ha assegurat la portaveu del Secretariat Nacional. Per als cupaires el referèndum pactat no és possible i per això han assegurat que el camí engegat ja "no té retorn". És per això que han emplaçat el Govern a ser transparent ara amb els preparatius de la consulta -més del que ho ha sigut fins ara- i de promoure la mobilització i l'organització popular per evitar que l'Estat impedeixi la celebració del referèndum.

També ha reiterat que la CUP no preveu cap altre escenari que no sigui el referèndum i ha assegurat que no serà un altre procés participatiu com el d9-N perquè serà vinculant. A parer seu, el fet que s'apliqui el resultat de la votació ja crida la ciutadania a votar.