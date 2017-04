El Govern tanca files i imposa silenci sobre el referèndum

Silenci i unitat. El Govern va tancar files ahir i va autoimposar-se discreció per superar les dificultats tant internes com externes que caldrà afrontar en els pròxims mesos per dur a terme el referèndum. Al migdia la consellera de la Presidència, Neus Munté, va retreure als partits que parlessin públicament dels preparatius de la consulta, i a la tarda Carles Puigdemont va reunir a la Casa dels Canonges la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i representants de Junts pel Sí i la CUP per demanar “unitat” després d’uns dies marcats per les diferències dins del sobiranisme i -com va avançar l’ARA- del mateix executiu sobre aspectes com les urnes, la data i la pregunta del referèndum.

Després que en les últimes setmanes hagin aflorat les discrepàncies, la consigna ahir entre el sobiranisme era la d’evitar la imatge de divisió interna. Per això, el president de la Generalitat va reclamar als seus consellers primer i als partits després més coordinació i discreció per impedir que es multipliquin els missatges dissonants just quan el procés entra en la seva fase decisiva. Una fase que ha arribat arran de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que ha generat tres reaccions principals: que la CUP pressioni el Govern per fixar de seguida data i pregunta; que l’executiu activi les licitacions per poder dur a terme la votació, i que la fiscalia hagi multiplicat la vigilància i monitoritzi cada pas que fa el sobiranisme.

Tot plegat, un còctel que ha posat molta pressió sobre l’independentisme i que va dur el president de la Generalitat a intentar calmar els ànims en una reunió ahir a la tarda en la qual també van participar el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller d’Exteriors, Raül Romeva -els dos encarregats dels preparatius del referèndum-, la presidenta del Parlament, els dirigents de Junts pel Sí Jordi Turull (PDECat) i Marta Rovira (ERC) i, per part de la CUP, Anna Gabriel, Mireia Boya i Quim Arrufat. Tot i que les trobades d’aquest estil són habituals, aquesta no va ser aliena al clima de divisió.

De fet, entre els assistents hi havia Marta Rovira, a qui hores abans la portaveu del Govern havia estirat les orelles per unes declaracions a RAC1 en què afirmava que la Generalitat sospesa crear una borsa d’aturats que assumeixi tasques durant la jornada del referèndum. “Del que fa o deixa de fer el Govern n’informa el Govern”, va subratllar Munté, que va afegir, a més, que no li “consta” aquest punt. La portaveu de l’executiu català va acompanyar el retret d’una crida a la discreció. Evitant respondre les preguntes dels periodistes sobre els preparatius del referèndum, Munté va al·legar que tampoc el govern espanyol “exposa públicament quin és el seu pla”.

L’ANC exigeix la consulta

Munté va fer servir el mateix argument per esquivar les preguntes aran dels dubtes que hi ha a l’executiu sobre qui ha de comprar les urnes. Tal com va explicar l’ARA, mentre que el departament de Vicepresidència ja va fer fa uns dies l’encàrrec verbal a Governació perquè liciti el contracte que ha de permetre comprar les urnes del referèndum -unes 8.200 si se segueix la mateixa estructura que en unes eleccions-, la conselleria exigeix que se li sol·liciti per escrit. En el rerefons del debat hi ha dos factors: la pressió judicial de l’Estat a cada pas de l’independentisme -avui mateix el Govern ha rebut la notificació que el TC suspenia les partides pel referèndum- i els recels mutus entre PDECat i ERC, que en privat s’acusen de no estar disposats a arribar fins al final en la convocatòria del referèndum per por de les inhabilitacions.

Davant d’aquest escenari, qui va aixecar el dit per criticar els dubtes que es perceben en l’executiu en relació al referèndum va ser el president de l’ANC, Jordi Sànchez. El dirigent sobiranista va voler enviar un missatge “clar” al Govern a través del seu Twitter i va implorar que s’assumeixi el mandat de fer una consulta o que aquells que no n’estiguin convençuts facin un “pas al costat”. Per a Sànchez, també cal deixar de parlar de plans alternatius al referèndum i no “especular” amb unes noves eleccions autonòmiques. En una línia similar, fonts de la CUP asseguren que no hi ha impediments per fer el referèndum si realment hi ha la “determinació política” per celebrar-lo, i exigeixen al Govern que “compleixi el seu compromís” de posar les urnes com a molt tard al setembre. A més, recorden que ja se sabia que el referèndum s’haurà de fer en un “context advers” i desobeint la legislació espanyola. Puigdemont vol calma en un camí que ha d’acabar al setembre.

Cinquè avís del TC a l’executiu

La pressió judicial sobre el Govern per impedir la celebració del referèndum continua. Ahir el TSJC va notificar a l’equip de Puigdemont la suspensió de les partides dels pressupostos destinades al referèndum. De fet, la setmana passada alguns dels alts càrrecs ja van rebre per escrit l’advertència que els exigeix que aturin tots els preparatius de la consulta. La portaveu del Govern, Neus Munté, va lamentar ahir que la via penal “sigui l’única resposta” del govern espanyol davant del “mandat democràtic” rebut per part de la ciutadania. El mateix president es va expressar a través de Twitter. “No deixarem d’anar endavant”, va dir en un tuit acompanyat d’una fotografia en què exhibia les cinc notificacions del TC que ja acumula. El vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, va subratllar que la “voluntat del poble no s’atura”.