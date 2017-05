L’equació Puigdemont

Un dels debats que afronta l’independentisme és fins on ha de cedir en la seva estratègia per sumar els comuns. Ahir Puigdemont no va obtenir la foto que buscava i va haver de rectificar per demanar un últim servei al Pacte Nacional. Hi ha vertigen a saltar sense els comuns i el moment s’està ajornant al màxim. El resultat és que, després d’unes hores d’acceleració, ahir es va frenar per compassar el ritme al dels colaus. Però el Govern encara no ha resolt la gran equació: ¿com es combina el pas a la unilateralitat que suposa fer pública la data i la pregunta amb mantenir els comuns i altres col·lectius pro referèndum pactat al mateix vaixell? Aquest delicat (i difícil) equilibri és el que el president, després de la relliscada d’ahir, intentarà resoldre els pròxims dies.