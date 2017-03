Mas ratifica la seva confiança "total i absoluta" en Osàcar davant les "mentides" de Millet i Montull

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha trencat aquest dijous a la tarda el seu silenci sobre les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull que impliquen CDC en el presumpte cobrament de donacions a canvi d'adjudicació d'obra pública. Ho ha fet breument abans d'entrar en un acte a l'Hospitalet de Llobregat d'Òmnium, i per ratificar-se en la seva confiança "absoluta i total" en l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

Mas ha justificat haver esperat fins avui per parlar perquè volia conèixer primer totes les versions, i un cop escoltat la versió "molt clara i molt honesta" del seu extresorer, ha afirmat que es ratifica en tot el que havia dit fins ara. Mas, que fa una setmana va dir que posava la mà al foc per Osàcar, ha afirmat que l'extresorer té la seva " plena confiança, absoluta i total"

L'expresident de la Generalitat i president del PDECat, s'ha remés a les paraules d'Osàcar al judici i ha al·legat que moltes de les acusacions sobre CDC són " pura invenció, pura mentida i un intent de protegir-se d'alguna gent que necessita rebaixar les seves penes perquè es manifest que van estar robant diners del Palau". Després d'un dia i mig guardant silenci Mas ha respost només una única pregunta. Mas ha estat rebut a l'Hospitalet per la consellera Meritxell Borràs i el seu pare, Jacint Borràs, que és ara mateix el cap visible del que queda de CDC.

Més tard, ja dins de la conferència Mas s'ha hagut de tornar a referir al cas Millet. Ho ha fet a preguntes del públic,davant les quals ha insistit que no s'ha de donar "d'entrada credibilitat al 100% a persones que elles mateixes han confessat delictes molt grans i que s'estan intentant salvar a qualsevol preu". Tanmateix, Mas ha apuntat que amb aquestes paraules no fa "una defensa tancada de si el finançament de Convergència era millor o pitjor", però ha desafiat els que acusen CDC que concretin en quines adjudicacions hi ha hagut "tracte de favor".

L'expresident ha reivindicat també que el seu Govern va desenvolupar una de les lleis de transparència i accés a la informació "més exigents d'Europa" i capdavantera a l'Estat. L'expresident ha subratllat també que des que va esclatar el cas s'han modificat molt les lleis sobre el finançament dels partits i coses que abans eren legals com les donacions anònimes ara estan prohibides.

Les paraules de Mas -que demà s'explicarà en una entrevista a Rac1 i no en una compareixença pública- eren molt esperades pel PDECat, que ha viscut amb un cert neguit el silenci del seu president. Ara, queda pendent la compareixença de Mas al Parlament després que tots els grups l'hagin demanat.

Mas defensa que la Catalunya independent tingui exèrcit

Més enllà del cas Palau, però, durant la conferència Mas ha hagut de respondre a altres preguntes el públic com, per exemple, si una Catalunya independent ha de tenir exèrcit. L'expresident s'ha mostrat partidari de disposar d'un model de Defensa i de forces armades "adaptat a un país petit i modern". En aquest sentit, ha apostat per no caure en models "que porten totes les inèrcies del passat" i fer un exèrcit "lleuger".

Segons Mas, comptar amb un model de Defensa propi és important també a l'hora de buscar aliats internacionals, ja que la situació geoestratègica de Catalunya fa que sigui clau el seu posicionament en aquest àmbit. Segons ha dit, de cara al reconeixement internacional d'altres països aquest serà un aspecte clau, ja que la seguretat "és el seu principal objectiu" i "donaran l'esquena" a Catalunya si no els dona garanties en aquest sentit.