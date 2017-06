El PSOE descarta fer fora Rajoy a curt termini: agraeix el "to" d'Iglesias però l'acusa de generar "frustració"

El nou PSOE de Pedro Sánchez busca l'equidistància amb la moció de censura contra Rajoy. El flamant líder socialista no ha descartat presentar-ne una aquesta legislatura, però té clara la seva abstenció en la defensada per Pablo Iglesias. El seu portaveu, el valencià José Luis Ábalos, ha descartat aquest dimarts que sigui possible fer fora Mariano Rajoy a curt termini. Creu que els números no donen i que es va demostrar amb claredat fa dues setmanes quan el govern espanyol va aconseguir sumar els 176 diputats de la majoria absoluta al Congrés per aprovar els pressupostos generals de l'Estat.

Ara bé, Ábalos sí que ha agraït el "to" d'Iglesias, qui ha estès la mà al PSOE per bastir una alternativa i ha entonat un 'mea culpa' per no haver treballat prou perquè Sánchez fos president. "Tant de bo ens posem d'acord per reure'ls del govern més aviat que tard", ha dit el líder de Podem, admetent que s'haurien pogut equivocar però erigint una línia vermella molt clara: mai s'entendran amb Ciutadans, i més després que s'hagi vist que és una "crossa del PP". Una afirmació que per als socialistes només constata que " Iglesias no altera els seus vetos de fa un any".

El portaveu socialista li ha respost que li " recullen el guant" després de veure les seves bones intencions, però que més enllà de les paraules busquen fets "precisos". I que hi ha coses que no es poden esmenar, com el fet que no s'abstinguessin després del 20-D i que el PSOE i Ciutadans firmessin un pacte. "La tramitació d'aquesta moció no té sentit. Només buscaven un espai mediàtic", ha dit criticant que passessin fins a 22 dies entre que es va anunciar la moció i es va presentar, en ple procés de primàries dels socialistes i a les portes del congrés federal del pròxim cap de setmana.

Per a Ábalos, Podem està "generant una expectativa falsa", com si aquesta moció pogués tirar endavant "i no surt". "Fa falta majoria absoluta i fa dues setmanes, durant la votació dels pressupostos el govern espanyol va sumar 176 diputats", ha dit el portaveu socialista asseverant que "aquesta és la realitat" i demanant-li que "no frustri més". " Ja tenim moltes frustracions acumulades", ha conclòs.

Després de la llarga durada dels discursos d'Iglesias i la portaveu de Podem, Irene Montero, es preveu que el PSOE no pugui intervenir durant el debat de la moció aquest dimarts i que el seu torn acabi sent demà dimecres. Fonts socialistes insisteixen que "hi ha innombrables motius per a la censura a Rajoy" però no creuen que Iglesias sigui l'alternativa. A més, insisteixen que malgrat el to, el líder de Podem "no altera els vetos de fa un any". Ara bé, critiquen que Rajoy s'hagi manifestat amb "frivolitat" davant de Podem, i que no pot afrontar amb la mateixa actitud els problemes d'Espanya.