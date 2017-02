Puigdemont i Rajoy van constatar al gener el fracàs del diàleg

Sense càmeres i amb un dinar discret el dia 11 de gener a la Moncloa. Carles Puigdemont i Mariano Rajoy van posar així l’epitafi a l’anomenada operació diàleg. En una trobada que s’havia mantingut en secret fins ahir i que totes dues bandes havien negat reiteradament, els dos presidents van constatar la impossibilitat d’arribar a un acord sobre el referèndum. Una reunió avançada per La Vanguardia i que -amb independència que hi pugui haver més trobades en el futur- obre un nou escenari en què Puigdemont ja coneix de primera mà la negativa de Rajoy a negociar el referèndum que el Govern manté programat pel setembre com a molt tard.

La trobada, promoguda per Rajoy, tenia com a objectiu convèncer el president català perquè assistís a la Conferència de Presidents del 17 de gener, que havia d’abordar la negociació del model de finançament. Tanmateix, durant la reunió Puigdemont va traslladar al cap de l’executiu espanyol la seva voluntat de convocar un referèndum i la seva disposició a pactar-ne les condicions, i va rebre de primera mà la resposta que el president espanyol ha donat sempre públicament: que no està disposat a dialogar sobre aquest tema. Constatat el desacord, l’estratègia del govern espanyol va virar: Rajoy va deixar de parlar en públic d’una possible trobada amb Puigdemont, va descartar qualsevol oferta bilateral i va obviar la Generalitat en una operació diàleg que ara centra en altres interlocutors.

Un cop va transcendir la reunió -que Rajoy i Puigdemont van comunicar només als seus col·laboradors més pròxims i l’existència de la qual els seus equips havien negat amb vehemència-, tots dos governs s’esforçaven a emmarcar en la normalitat la trobada. Mentre la Moncloa assegurava que la conversa constata que l’executiu popular està disposat a negociar-ho “tot menys el referèndum”, des de la Generalitat s’apuntava que la reunió demostra que l’executiu català manté la seva voluntat que la consulta sigui pactada amb l’Estat.

Tanmateix, ahir ni Puigdemont ni Rajoy van voler parlar obertament de la trobada. En una sessió de control que va passar-hi de puntetes, el president català es va moure en el terreny de l’ambigüitat i no va arribar a confirmar en cap moment els contactes. Va apuntar, això sí, que l’independentisme deu “obediència al Parlament” i que així ho diu a tot arreu, també “en públic i en privat a Madrid”. Rajoy va ser encara més ambigu: “La meva posició és la mateixa de sempre”.

En un intent de girar full a la reunió -que la portaveu Neus Munté havia negat 24 hores abans, després que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, assegurés que hi havia contactes-, l’executiu català subratllava ahir que va ser una trobada informal. De fet, la Generalitat encara espera data per a la reunió oficial entre Puigdemont i Rajoy que serveixi per negociar de debò les 46 demandes que va fer arribar al govern espanyol fa deu mesos. El mateix president de la Generalitat va remarcar al Parlament que “ni s’han produït ni s’estan produint negociacions amb el govern espanyol”. Tot i mantenir la mà estesa a acordar el referèndum amb l’Estat, Puigdemont va admetre que ara mateix “les negociacions amb el govern espanyol no hi són ni, pel que sembla, se les espera”.

Per espantar els fantasmes d’una possible divisió del bloc sobiranista arran de la reunió secreta, ahir diversos dirigents d’ERC van manifestar a través de les xarxes socials el seu suport a Puigdemont per haver intentat un acord amb l’Estat. Entre ells el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras -un dels pocs que, com Munté, coneixia la reunió-. La CUP tampoc va donar més importància a la trobada i no hi va fer referència durant el seu torn de preguntes a la sessió de control al president de la Generalitat.

Ara, doncs, l’executiu català espera que Rajoy fixi data per a una trobada pública amb Puigdemont que la Moncloa no veu clara perquè vol evitar que es repeteixi el patró d’Artur Mas el 2012. És a dir, que el president de la Generalitat aprofiti que s’oficialitza el cop de porta de l’Estat al referèndum per denunciar que el govern espanyol no vol negociar i accelerar el full de ruta.

Acte unitari a Madrid

Tanmateix, l’executiu català no espera aquesta trobada de braços plegats. Segons diverses fonts governamentals consultades per l’ARA, sobre la taula del Govern hi ha des de fa setmanes la possibilitat d’organitzar a Madrid un acte semblant al que Puigdemont, Junqueras i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, van celebrar a Brussel·les al gener. L’executiu va quedar molt satisfet de com va anar l’acte al Parlament Europeu i veu amb bons ulls l’opció de reproduir-lo a Madrid i, fins i tot, en altres ciutats europees.

Confirmada en la reunió del gener la negativa de Rajoy a negociar, i en un moment en què el govern espanyol busca interlocutors fora del Govern a Catalunya, la Generalitat estudia explicar per ella mateixa a Madrid la seva aposta pel referèndum. Per ara, però, no hi ha data ni lloc per celebrar un acte d’aquestes característiques a Madrid. Es va valorar l’opció de celebrar-lo al març coincidint que Puigdemont entregarà els premis Blanquerna, però finalment es va descartar.

Malgrat tot, l’executiu català segueix intentant trobar un forat per organitzar un acte amb què el Govern vol seguir carregant-se de raons abans del referèndum i que, segons diverses fonts, podria comptar fins i tot amb la presència del líder de Podem, Pablo Iglesias.