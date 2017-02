Puigdemont, en presència del ministre Catalá: "La llei no ha d'encotillar drets"

Trobada verbalment tensa entre Carles Puigdemont i Rafael Catalá. El president de la Generalitat ha manifestat la seva "preocupació" pel grau d'independència judicial a Espanya en l'acte solemne de l'advocacia de Barcelona en homenatge al seu patró, Sant Raimon de Penyafort. Amb la presència del ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha subratllat que la llei no ha d'"encotillar" drets, sinó que ha d'estar "al servei" del ciutadà.

"La llei ha d'estar al servei de les persones, no ha d'encotillar drets i, davant del Dubte, ha de decantar-se sempre a favor de ciutadà", ha afirmat Puigdemont en el seu discurs recollit per Efe, que ha cridat a superar "legalitats que portin a abusos i constrenyen drets", entre a els que ha citat casos com les clàusules sòl, els refugiats, la llibertat d'expressió i el dret a l'autodeterminació dels pobles.

En aquest sentit, ha fet una crida a tots els que tenen responsabilitats en l'àmbit de la justícia perquè sense independència "no hi ha justícia i sense justícia no hi ha respecte a l'estat de dret".