Puigdemont traslladarà al govern espanyol les pròximes setmanes l'última proposta per negociar el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicat que un cop el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva feina -amb l'acte previst per al 19 de maig-, ell mateix traslladarà al govern espanyol una última petició formal de diàleg i de negociació que serà "flexible" i en la qual es posarà sobre la taula, un cop més, la possibilitat de negociar amb l'Estat la data, la pregunta, les majories i la implementació del resultat.

Tot i que no ha concretat com es farà aquesta última petició de diàleg, Puigdemont ha confiat que la resposta per part del govern de Mariano Rajoy sigui asseure's a parlar, i ha avisat que si no ho fa, el Govern anirà directament al referèndum unilateral. En aquest sentit ha considerat "lògic" que un executiu que s'ha compromès a fer un referèndum hi treballi en els preparatius sense esperar el permís de l'Estat.

I ha remarcat que la validesa del referèndum no depèn del permís de l'Estat, "sinó de si els catalans se'l fan seu". Així, ha apuntat que, per a ell, un referèndum acordat amb un 15% de participació no seria vàlid, mentre que un referèndum no acordat amb una participació substantiva sí que ho seria. Per això ha fet una crida al govern espanyol a "formar part de la solució" i no continuar sent part del "problema".

El president ha intervingut en un dinar-col·loqui organitzat per Sobirania i Justícia, una trobada que ha arribat en una setmana marcada pel fet que el Govern ja ha tret a concurs les urnes amb què s'ha de fer el referèndum. La licitació ha provocat que, de forma immediata, la fiscalia hagi començat a preparar una querella que Puigdemont ha apuntat que no té recorregut perquè el concurs de les urnes és "idèntic al que va fer Andalusia".

De fet, ha subratllat que entre els plans del Govern no hi figura "cap possibilitat d'unes eleccions autonòmiques". El president ha subratllat que, malgrat els mals auguris, el sobiranisme "té la majoria de coses allà on les volia tenir". En aquest sentit, tot i admetre que no sembla que el govern espanyol hagi de canviar d'actitud, ha insistit que des de Catalunya no es pot assumir d'entrada que no hi haurà un referèndum pactat. Segons ha dit, cal posar les coses difícils a l'executiu espanyol i obligar-lo a l'"esforç intel·lectual" d'argumentar per què s'oposa a permetre un referèndum.

Malgrat tot, ha lamentat que ara per ara no hi ha cap negociació "ni en marxa ni en fabricació". Puigdemont ha apuntat, però, que en el cas que s'obrís aquesta negociació sí que hi hauria d'haver algunes reunions secretes i, fins i tot, algunes que "vagin més enllà de la política".

La data del referèndum abans de les vacances

El president de la Generalitat ha assegurat que "l'única manera que té l'Estat d'impedir que el referèndum sigui al mes de setembre és asseure's a dialogar i acordar una altra data". En aquest sentit ha descartat fixar ara la data i la pregunta perquè cal esperar a saber si el govern espanyola accedeix a dialogar però també per respecte als treballs del Pacte Nacional pel Referèndum i a col·lectius que el sobiranisme vol sumar al referèndum com ara els comuns". Tanmateix, sí que ha insistit que la data i la pregunta del referèndum es coneixeran abans de marxar de vacances.

En ser preguntat sobre una declaració unilateral de independència, ha considerat "extemporani" parlar-ne ja que no forma part de l'agenda de treball del Govern. "Honestament, no treballem amb aquest escenari i no seria responsable que hi treballéssim. Treballem amb l'escenari de referèndum o referèndum", ha avisat.

Sobre com s'implementarà el resultat del referèndum, Puigdemont ha respost que en el cas que guanyi el 'no' hi haurà eleccions autonòmiques de forma immediata, mentre que en cas de victòria del 'sí' "s'obre un període en què cal fer una proposta de negociació sobre el resultat" i com s'administra la transició amb els veïns i la comunitat internacional. Així, ha apuntat que en aquest cas el procés de negociació és "inevitable" i que, aleshores, Catalunya "exigirà molt a la comunitat internacional, sobretot a la UE".

El futur candidat del PDECat

En un altre ordre de coses, Puigdemont ha defensat també que Junts pel Sí i la CUP hagin fulminat la comissió d'investigació al Parlament sobre l'operació Catalunya vetant-ne totes les compareixences. Segons Puigdemont, ells ja es van oposar a la creació de la comissió i, a més, el Govern ha donat ja totes les explicacions que calien.

El president de la Generalitat ha hagut de respondre un cop més a preguntes sobre el seu futur, i ha reiterat que no serà el candidat del Partit Demòcrata (PDECat) a les pròximes eleccions. Puigdemont ha subratllat que és important que "els partits escullin els seus candidats de la forma més democràtica possible", i ha recordat que ell no va ser escollit mitjançant aquesta via.

"Crec que el PDECat té l'oportunitat de fer aquest debat internament, i es mereix triar aquest candidat", ha afegit, i ha apuntat que dins del partit hi ha "molt bona gent" i capacitat que emergeixin "nous lideratges".

Puigdemont ha aprofundit més tard en els motius pels quals no vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat. El president ha explicat que la seva vida no estava "orientada" cap a aquest objectiu, i ha apuntat que ser president "té uns costos personals massa alts". "Per ser honest, puc fer-ho un temps, però no quatre anys", ha afegit Puigdemont, que ha apuntat que una de les coses que li és més difícil de ser president és viure a Girona i treballar a Barcelona.