Pujol té informació sobre Joan Carles I?

260x366 El comissari Villarejo quan va declarar davant el jutge de Madrid per un altre cas. / JORGE ZAPATA / EFE El comissari Villarejo quan va declarar davant el jutge de Madrid per un altre cas. / JORGE ZAPATA / EFE

El 9 de novembre passat, l’ARA va publicar la querella d’Higini Cierco, propietari de la Banca Privada d’Andorra (BPA), contra l’excap d’Afers Interns de la Policia Marcelino Martín-Blas i l’exagregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra Celestino Barroso per delictes de coaccions i xantatge en relació a l’obtenció de comptes bancaris de familiars de l’expresident Jordi Pujol.

A la querella, Cierco aportava quatre notes informatives elaborades pel comissari José Pepe Villarejo entre l’1 de juliol del 2014 i el 20 de gener del 2015. L’excomissari reconeixia aquests informes davant el notari de Madrid, Manuel Senante Romero, i es posava “a disposició de les autoritats andorranes i espanyoles per col·laborar si així fos requerit”. Francisco Marco, exdirector de l’agència de detectius Método 3, llegeix en un dels informes reservats de Villarejo, el del 21 de desembre del 2014, publicats per aquest diari que “uns detectius” van col·laborar amb la policia espanyola aportant dades.

El jutge incorpora les notes i investiga en una peça separada una informació aportada per la UDEF. Interroga dos policies. En una de les notes ja citades, del 21 de desembre del 2014, Villarejo ve a dir que el comissari Marcelino Martín-Blas i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no van a fons contra la família Pujol. Això és el que escriu: “Alguns responsables del CNI negociarien amb el mateix Pujol ajudar-lo a canvi que no revelés les relacions d’altes personalitats de l’estat espanyol amb el compte Soleado, gestionat per Arturo Fasana”. Es tracta d’un compte suís del gestor de l’empresa Rhône Gestion. Segons el diari El Mundo, aquestes tres línies provarien que “un sector de la Policia implica el rei Joan Carles I amb el cas Pujol”. I afegeix: “Concretament, que no expliqui que el rei emèrit té diners al compte Soleado”.

Una arma de destrucció massiva

¿I qui pot provar que el molt honorable, o els seus fills, coneixen les “altes personalitats relacionades” amb aquest compte? Quina pot ser la finalitat d’aquesta presentació? Mostrar que la família Pujol posseeix una arma de destrucció massiva: la informació sobre els titulars del Soleado,creat el 1995 a Credit Suisse amb set subcomptes en diferents divises. ¿I on ens porta això? A una justificació. Quina? La de per què cap membre de la família Pujol ha ingressat a la presó fins ara.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va explicar el 12 de gener al Club Siglo XXI, el dia que la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar presó sense fiança per a Oleguer Pujol, que sempre li pregunten per què cap membre de la família Pujol no ha ingressat a la presó. El ministre va afegir: “La justícia té els seus temps”. Però el jutge De la Mata va desestimar la petició. No hi havia res de nou, va argumentar.

Donar per fet a partir de les quatre línies escrites per Villarejo que “un sector de la Policia” sosté que hi ha un pacte d’estat amb Pujol per protegir al rei emèrit és atorgar a l’excomissari un valor que no té.

Una altra cosa és que Villarejo, a través de trames mediàtiques, intenti defensar-se d’una investigació judicial -el cas Petit Nicolás- amb amenaces sobre Joan Carles I -per temes sentimentals i financers-, que, per cert, ha pagat molt car amb la seva abdicació l’esperit lampedusià que tot canviï perquè tot segueixi igual. És a dir, per salvar la Corona.