Salellas: "ERC ha de tenir molt clar que els pressupostos han de fer olor de CUP i no només de PDECat"

La reunió de divendres entre el Govern i la CUP va servir fonamentalment per definir les cinc prioritats dels anticapitalistes en la negociació pressupostària. Ara la conselleria d'Economia ja sap on ha de focalitzar els esforços per convèncer un interlocutor que, fins ara, havia denunciat que no es fes cas de les seves peticions. Un dels diputats que forma part de l'equip negociador de la CUP, Benet Salellas, ha deixat clar aquest diumenge en una entrevista al canal 3/24 que els pròxims 10 dies seran "intensos" per aconseguir que els pressupostos tinguin l'empremta de l'esquerra independentista: " ERC ha de tenir molt clar que els pressupostos han de fer olor de CUP i no només de PDECat".

Les cinc àrees que arriben a la part final de la negociació són, si fa no fa, les mateixes sobre les quals la CUP ha anat fent públicament més pressió els darrers mesos: la fiscalitat, amb una petició per reformar els tres principals impostos directes –l'IRPF, el de successions i el de patrimoni–; l'educació pública, per a la qual demanen 150 milions més de dotació pressupostària; la renda garantida de ciutadania; el salari mínim d'entre 1.000 i 1.200 euros dels treballadors de les empreses adjudicatàries de la Generalitat, i la creació de diversos fons per fer front, per exemple, als problemes derivats de l'habitatge o del canvi climàtic.

Salellas ha remarcat aquest diumenge que "no hi ha línies vermelles". Què vol dir, això? En paraules del mateix diputat cupaire, que es deixa marge al Govern per decidir on vol posar el focus. És a dir, que la CUP assumeix que no serà possible que l'executiu accepti totes cinc propostes, però remarca la importància que n'accepti algunes. En matèria fiscal, Salellas ha donat a escollir al Govern un dels tres impostos, sempre que la modificació sigui significativa i no merament estètica. " Ni tan sols els hem dit quin impost concret han de canviar. Si volen successions, successions; si prefereixen IRPF, doncs IRPF: la proposta que vulguin, però trenquem el sostre de vidre autonòmic que beneficia el 4% de la població".

"El Govern ha dit que ho estudiarà i ho debatrà internament i que la setmana que ve ens asseurem a parlar", ha explicat Salellas. De moment, els cupaires mantindran totes les esmenes presentades a la llei de pressupostos, que contemplen resituar 760 milions d'euros en despesa, i aquest dimarts presentaran les esmenes a la llei d'acompanyament, en les quals, bàsicament, es plantejaran canvis en IRPF, successions i patrimoni. El 'sí' o el 'no' definitiu als pressupostos arribarà el 28 de gener, quan es reunirà el consell polític de la CUP. Uns i altres tenen, doncs, 13 dies per elaborar una proposta acceptable per a les dues parts.

Tornen a acceptar Junqueras com a interlocutor principal

"La persona concreta no és rellevant. És, sobretot, un tema d'actitud. Han de tenir clar que hem de desencallar aquesta situació i, fins ara, no havíem vist aquesta voluntat", ha destacat Salellas quan se li ha preguntat pel canvi d'interlocutor que els cupaires van demanar dijous. Cansats del "bloqueig" en la negociació que, segons ells, encarnava el vicepresident de la Generalitat, van demanar substituir Oriol Junqueras per Carles Puigdemont. Ara, en canvi, tornen a veure amb bons ulls la continuïtat del conseller d'Economia.

Divendres al matí Junqueras va assumir personalment les negociacions assistint a la reunió convocada a la conselleria d'Economia. " Certament és la primera reunió a la qual ha assistit el vicepresident i entenem que és un senyal de resposta a la petició que vam fer dijous al vespre per demanar més implicació del Govern", ha indicat el diputat anticapitalista. Fins ara, la CUP creu que ERC s'ha inhibit de les qüestions polèmiques i "ha deixat que el PDECat i la CUP es vagin barallant, potser amb càlculs electorals".

" Si volen jugar la carta d'aprovar pressupostos amb la CUP, hauran de fer alguna cessió. I, si no, que busquin altres socis". Aquesta és la frase amb què Salellas defineix el que passarà en els pròxims dies. Demà comencen els debats en comissió de les diferents seccions pressupostàries amb el dia 18 marcat al calendari com un dels previsiblement més animats. Serà el torn del capítol d'ensenyament del pressupost, i la CGT ja ha convocat una vaga per a aquell dia per manifestar-se contra la proposta del Govern. La USTEC se sumarà a la vaga el 9 de febrer, quan teòricament s'hauria de fer el debat final pressupostari –que s'acabarà posposant quan els grups de l'oposició portin el projecte del Govern al Consell de Garanties Estatutàries.

La decisió final de la CUP sobre els pressupostos arribarà el dia 28 de gener i no només es basarà en les partides que hagin pogut pactar amb l'executiu. "Amb la CUP es tendeix a simplificar, però al mig hi ha un carril molt ampli de gent, disposada en un moment determinat a aprovar els pressupostos sempre que hi hagi uns compromisos en clau d'excepcionalitat, referèndum, procés constituent i que s'accedeixi a algunes de les nostres peticions, compartides pel 70 o 80% de la ciutadania segons les enquestes".