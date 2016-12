El Suprem censura les accions de Vidal amb el sobiranisme i recorda que el jurament de la Constitució no és una formalitat

El jurament o promesa sobre la Constitució que fan els magistrats no és una mera formalitat, sinó un compromís real. Aquest és el recordatori que li ha fet el Tribunal Suprem al jutge i actual senador d'ERC Santiago Vidal, a qui es confirma la sanció de 3 anys de suspensió per haver participat en l'elaboració de la Constitució catalana. La decisió, de fet, ja se li havia comunicat fa setmanes.

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va rebutjar al novembre el recurs que el jutge Santiago Vidal va presentar contra la suspensió de 3 anys que li va imposar el Consell General del Poder Judicial.

Per a l'alt tribunal és determinant que Vidal hagi participat en activitats independentistes i hagi col·laborat amb les entitats sobiranistes, com l'ANC o l'Associació de Municipis per la Independència, ja que promouen la separació de Catalunya respecte de l'estat espanyol.

La significació del jurament o promesa del deure de guardar la Constitució que han de prestar els membres de la carrera judicial, argumenta el Suprem en la sentència, no és la d'una simple fórmula o cerimònia litúrgica buida de contingut, sinó l'equivalent a un compromís jurídic.

Vidal va actuar amb reiteració, segons el mateix relat, i sense ocultar la seva condició de magistrat en actiu, en més de 100 actes públics, organitzats o promoguts per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, amb "una actitud reivindicativa de l'esmentat procés i consulta, justificant-los i donant-hi suport, transmetent als assistents confiança sobre la legalitat del procés i animant a participar-hi".

D'aquesta manera no es va tractar, conclou el Suprem, d'un mer debat intel·lectual o intercanvi d'idees, sinó d'una intervenció activa per aconseguir un procés constituent a Catalunya que finalitzi amb la clausura en el seu territori de l'actual Constitució espanyola i l'aprovació d'un nou text constitucional que la substitueixi.