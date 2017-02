Tempesta a Madrid per les purgues a la Fiscalia en benefici del PP

Allau de denúncies a l'Estat per la politització de la justícia després que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, hagi purgat bona part dels fiscals que havien promogut la investigació de casos de corrupció dins el PP i hagi col·locat el conservador Manuel Moix al capdavant d'Anticorrupció. Maza va destituir ahir el fiscal en cap de Múrcia, Manuel López Bernal, que havia demanat la imputació del president de la Regió, Pedro Antonio Sánchez. Bernal ha denunciat aquest dijous en una entrevista a la SER pressions per evitar la imputació de Sánchez. "El que no pot ser és que els perseguits siguem els fiscals que lluiten contra la corrupció per sobre dels corruptes –ha alertat–. La situació és greu. Això ha de canviar, perquè en pocs anys ens podem trobar que ningú vulgui lluitar contra la corrupció".

Immediatament, el PSOE ha demanat la compareixença al Congrés tant del ministre de l'Interior com del de Justícia per ingerències processals. Poc després s'hi ha sumat Units Podem. Ja està previst que Maza comparegui dimecres vinent a la comissió de Justícia del Congrés per explicar si va pressionar les fiscalies de Múrcia i la Rioja per evitar que imputessin els respectius presidents del PP, després que Sánchez revelés que tenia informació processal abans que se l'informés.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, s'ha espolsat responsabilitats i ha assenyalat que el fins ara fiscal de Múrcia hauria d'haver alertat abans que rebia pressions. En aquest sentit, ha apuntat que la compareixença prevista de Maza ja és un exercici de transparència. Abans de participar en un esmorzar informatiu a Madrid, ha recalcat que els fiscals tenen garantida la seva "autonomia" i que la Fiscalia General garanteix que tots els procediments siguin "sempre transparents".

Pressió sobre Maza

El portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, ha anunciat que el seu grup demanarà la dimissió de Maza si "no justifica suficientment bé" el relleu de 30 fiscals de tot Espanya, una decisió que no ha dubtat a qualificar de "purga massiva".

Al seu torn, algunes associacions de fiscals han demanat aquest dijous que se'ls deixi treballar i no es qüestioni la seva feina. En declaracions a Efe, la presidenta de l'Associació de Fiscals, Concepción Talón, ha demanat que no es qüestioni la seva tasca, que és "sempre ajustada a la legalitat" i que "s'han de deixar treballar" els fiscals.