Tota l'oposició exigeix la destitució de Trillo

Gairebé catorze anys després del tràgic accident del Iak-42 en què van morir 75 persones -62 de les quals soldats espanyols que tornaven d’una missió a l’Afganistan-, Federico Trillo torna a ser al centre de la tempesta per la gestió del cas. Tant les víctimes com tota l’oposició en ple van exigir ahir la dimissió del llavors ministre de Defensa i actual ambaixador al Regne Unit, després que un informe del Consell d’Estat hagi conclòs oficialment i per primer cop la responsabilitat de Defensa en l’accident. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va treure importància al dictamen del màxim òrgan consultiu de l’executiu espanyol i va assenyalar que el cas “ja està substanciat judicialment”. Però segons el dictamen, que va avançar El País, el ministeri tenia indicis dels riscos que suposaven aquests vols per transportar personal en avions de càrrega contractats en països de l’antiga URSS.

Les conclusions del Consell d’Estat suposen una victòria moral per a les famílies. Des del 26 de maig del 2003 busquen respostes a un accident marcat per una gestió nefasta i una investigació més que tèrbola, en què tant el Tribunal Suprem com l’Audiència Nacional van decidir arxivar el cas per evitar la compareixença del mateix Trillo i la cúpula d’Aznar. Les famílies van haver de fer pressió perquè l’Audiència el reobrís el 2008, un any després de tancar-lo. L’exministre de Defensa només va haver de declarar per escrit i en qualitat de testimoni -no va ser imputat-. Va sostenir que no havia tingut cap responsabilitat en la contractació de l’avió i que per això José María Aznar no havia acceptat la seva dimissió.

El Consell d’Estat, en canvi, opina que Trillo va ser el responsable últim del cas. Després d’haver sigut reprovat el 2005 com a ministre al Congrés, el 2012 Trillo va reprendre la seva carrera política gràcies a Mariano Rajoy, que el va designar ambaixador al Regne Unit tot i tenir pocs coneixements d’anglès. Ahir, primer el PSOE i tot seguit Podem es van afanyar a reclamar el seu cessament “fulminant” del càrrec. Poques hores després s’hi va sumar, finalment, Ciutadans. Tots tres partits han demanat, a més, la compareixença al Congrés de l’actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El secretari de comunicació del PP, Pablo Casado, va defensar Trillo i va recalcar que la posició d’ara de l’exministre és “molt diferent” de la que tenia “fa vint anys”. En canvi, el socialista José Bono, que va substituir Trillo com a ministre de Defensa, va afirmar ahir que espera que “Rajoy prengui mesures 14 anys després”. Bono va considerar, en aquell moment, un “nyap” el sistema de contractació dels avions soviètics, però la investigació sobre aquesta qüestió es va acabar arxivant, i els pocs militars condemnats per la identificació falsa de 30 dels soldats van ser indultats.

L’Associació de Víctimes del Iak-42 va celebrar ahir que finalment s’hagi conclòs que “va haver-hi negligència” i que la “contractació de l’avió va ser il·legal”. “Ara cal reparar el mal fet. No volem parlar d’indemnitzacions sinó de perdó. Qui el demanarà? Qui assumirà aquestes responsabilitats polítiques?”, es preguntava el president de l’entitat, Miguel Ángel Sencianes. Rajoy, però, ahir va mirar cap a una altra banda.