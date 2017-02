Tret de sortida a la segona trobada del Pacte Nacional pel Referèndum

A mesura que s'acostaven les quatre de la tarda, els dirigents de les entitats i partits sobiranistes s'han atansat al Parlament per acudir a la segona cimera del Pacte Nacional pel Referèndum. Aquesta nova plataforma, dirigida per un comitè executiu el portaveu del qual és Joan Ignasi Elena, té per objectiu posar de manifest el "consens" de la societat catalana entorn el referèndum d'independència. De la primera trobada, el passat 23 de desembre, en va sorgir el compromís de redactar un manifest que pogués subscriure la majoria social, el redactat del qual s'abordarà en aquesta segona reunió. Ara bé, no es va parlar de dates. Aquest dimecres la reunió arriba després d'una setmana de declaracions dels líders independentistes sobre la possibilitat d'avançar el referèndum abans de la segona quinzena de setembre, el calendari que en un primer moment havia anunciat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Pacte Nacional pel Referèndum buscarà complicitats a l'Estat per a una consulta "vinculant i efectiva"Un dels fets més rellevants del Pacte és la foto conjunta d'independentistes i comuns, una aliança que no es produïa des d'abans del 9 de novembre de 2014. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és un dels principals reclams de la plataforma perquè els independentistes es volen assegurar el seu suport en el referèndum, tan si és pactat com si no.

Abans d'entrar a la trobada, Colau, en declaracions als periodistes, ha dit que el seu "espai polític" sempre ha estat "a favor del referèndum. Mai hem passat aquesta pàgina". Colau ha recordat que el manifest del Pacte defensa un acord amb l'Estat per celebrar la consulta i ha insistit que, amb aquestes condicions, els comuns li donen suport. Tot i així, Colau ha advertit que tothom "ha d'anar seriosament. Ens ho hem de creure. És contradictori que després es digui que és ingenu i que el referèndum no se celebrarà".



Sobre la possibilitat d'avançar la consulta abans de l'estiu, Colau ha dit que "no es pot supeditar a un calendari".