El govern espanyol nega que les detencions siguin per frenar el procés sobiranista

Primeres reaccions polítiques a l'operació de la Guàrdia Civil contra el presumpte finançament irregular de CDC. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que "cal dissipar qualsevol dubte" sobre el fet que els escorcolls siguin una resposta a la intensificació del procés sobiranista a Catalunya. De fet, el ministre ha desvinculat l'operació Pika de l'estratègia del govern espanyol per fer front "amb la llei" a la nova etapa del procés, ara que des del Govern també admeten que el referèndum podria fins i tot avançar-se.

Així, Zoido ha recordat que és la quarta vegada que es fa una operació d'aquestes característiques en el cas del suposat finançament irregular de CDC, i ha dit que "no ha estat a instàncies de la Guàrdia Civil, sinó de la mateixa autoritat judicial". "No depèn del que vol la Guàrdia Civil, és una instrucció de la Fiscalia Anticorrupció", ha dit Zoido a la Cadena SER.

Des del ministeri de Justícia, Rafael Catalá ha dit que l'operació de la Guàrdia Civil demostra que hi ha un sistema institucional que funciona. "Quan hi ha investigacions en marxa el normal és que hi hagi novetats", ha assegurat en una entrevista a TVE.

Albiol demana explicacions

Més contundent ha estat el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha demanat a la Generalitat que doni explicacions immediates per l'operació Pika i ha dit que si les detencions estan relacionades amb el presumpte finançament irregular de CDC estaríem davant d'un "entramat organitzat per cobrar comissions i delinquir".

Albiol ha reclamat també el cessament de Sixte Cambra i que sigui substituït per part del govern espanyol.