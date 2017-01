El misteriós sobreseïment de Bárcenas el 2011

El misteriós sobreseïment de Luis Bárcenas en el cas Gürtel el 2011 ha tornat a sortir a la palestra en el judici que se celebra contra l’extresorer a l’Audiència Nacional. El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira -ja mort- va exonerar Bárcenas el 29 de juliol del 2011. Ho va comunicar més tard, quan ja feia setmanes que el TSJM s’havia inhibit en favor de l’Audiència Nacional. El tribunal, davant un recurs dels fiscals i les acusacions populars, va anul·lar el sobreseïment de Bárcenas.

Però la interlocutòria va tornar a estar ahir sobre la taula. Un dels acusats de la trama Gürtel, Ángel Sanchís, va brandar la interlocutòria, aportada per la seva defensa, davant el tribunal. La fiscal Concha Sabadell, que ja no podia intervenir, va demanar al jutge que preguntés d’on l’havia tret. Una dada va fer despertar els recels de Sabadell: Sanchís tenia un escrit datat el 29 de juliol del 2011, mentre que l’original és de l’1 de setembre d’aquell any.

Bárcenas tenia l’esborrany?

L’assumpte és espinós. El sobreseïment de Bárcenas -com abans el de la seva dona, Rosalía Iglesias- va ser una operació molt fina, de novel·la de John Grisham. La va organitzar el mateix Bárcenas amb l’ajuda dels seus advocats Jorge Trías Sagnier i Pedro Gómez de la Serna -ara imputat-, que van visitar nombroses vegades el jutge Pedreira mentre el cas s’instruïa al TSJM.

La diferència en les dates feia créixer una sospita en la fiscal Sabadell: que Bárcenas podria haver tingut un esborrany de la interlocutòria abans que es firmés, cosa que hauria permès que els seus advocats a Suïssa poguessin exhibir-lo per aconseguir l’arxivament de la comissió rogatòria pendent sobre els comptes de l’extresorer als bancs helvètics.

Les sospites, però, semblen infundades. Primer, perquè si bé la interlocutòria es va notificar a les parts l’1 de setembre del 2011, la data que surt a l’encapçalament és el 29 de juliol. Segon, perquè quan els advocats van entregar l’escrit al fiscal Sergio Mastroianni, a Berna -la primera setmana d’octubre del 2011-, la interlocutòria ja no era ferma perquè els fiscals l’havien recorregut. Les autoritats suïsses van preguntar a Espanya sobre la situació processal de l’extresorer, i la carta va quedar sense resposta. Finalment, el cas passa a l’Audiència Nacional i el jutge Pablo Ruz, després d’anul·lar el sobreseïment, informa les autoritats suïsses que es manté la petició de comissió rogatòria sobre els comptes de Bárcenas.

Amb el cas a la llum altra vegada, queda per aclarir si hi ha una confusió en les dates o si hi ha una mateixa interlocutòria amb dos encapçalaments diferents. La resposta pot arribar avui.