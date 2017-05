Puigdemont desafia Rajoy a aclarir si està disposat a "utilitzar la força" per impedir el referèndum

A l'espera de fixar data i pregunta per al referèndum la propera setmana, i pendent de la reunió que dimarts que ve farà el Pacte Nacional, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afrontat aquest dimecres una nova sessió de control al Parlament. Una sessió marcada per la tensió i en la qual el president s'ha expressat amb duresa contra el govern espanyol i el PP: "Els importa un rave el sistema democràtic, només els importa la força", ha assegurat, i ha desafiat Mariano Rajoy a aclarir si està disposat "a utilitzar la força contra Catalunya".

Certificada la mort de la via pactada i davant les contínues advertències per part de l'executiu espanyol que farà el que calgui per aturar el referèndum, Puigdemont ha mostrat aquest dimecres una de les seves versions més agressives. Així, ha avisat que les amenaces de l'Estat no dissuadeixen el Govern, sinó que l'animen a seguir endavant amb el referèndum, i ha insistit que ha arribat l'hora que l'executiu espanyol expliqui què vol dir quan diu que està disposat a tot, sobretot, ha afirmat, tenint en compte "la tradició" de l'Estat.

"Ja n'hi ha prou d'ambigüitat i de flirtejar en els confins de les costures del sistema democràtic", ha avisat Puigdemont, que ha subratllat en diverses ocasions que ja no és l'independentisme qui posa en dubte el concepte democràtic de l'Estat. En aquest sentit, s'ha referit a les paraules ahir al Parlament del periodista i col·laborador de l'ARA Ernesto Ekaizer sobre les investigacions policials a l'independentisme i a les de l'exjutge Elpídio Silva, i qualificant la democràcia espanyola de "postfranquista".

Tanmateix, Puigdemont ha volgut remarcar que els avisos per part de l'Estat no faran "dissuadir, replantejar, rectificar o recular" l'independentisme, sinó que l'animen a seguir endavant amb el referèndum. "Nosaltres votarem i decidirem", ha avisat, i ha reptat els diputats del PP a "continuar rient", perquè qui riurà al final seran els catalans, que, ha dit, podran decidir lliurement el seu futur.

Després que Rajoy animés dissabte des de Sitges la societat i els empresaris a abandonar l'"equidistància" i posicionar-se en contra del referèndum, Puigdemont ha convidat aquest dimecres tothom "a distingir entre el camp de la democràcia i el camp de la no-democràcia".

Aquesta ha estat l'última intervenció de Puigdemont en una sessió de control que ja havia començat marcada per la pujada de to per part de l'Estat. La diputada de la CUP Gabriela Serra ha criticat que en els últims dies des del govern espanyol s'hagin multiplicat els missatges que situen el Govern en mans dels "radicals i extremistes de la CUP". Segons els anticapitalistes, aquest tipus de declaracions busquen imposar un marc mental i comporten "auguris persecutoris". Per això, Serra ha reclamat a Puigdemont que es posicioni contra aquestes paraules.

Davant aquesta petició, el president de la Generalitat ha subratllat que si estigués sotmès a la CUP, tal com diu l'executiu espanyol, ja hauria fixat data i pregunta. A més, ha recordat que fins i tot un informe del Síndic de Greuges ha qüestionat l'actuació del govern espanyol davant el Procés, motiu pel qual s'ha enganxat amb els diputats del PP.

Distància amb Catalunya Sí que es Pot



Més enllà de certificar el no-retorn en les relacions entre el Govern i l'executiu espanyol, la sessió de control també ha evidenciat les ferides entre l'executiu català i els comuns. Així, després que el líder de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, hagi acusat la Generalitat de "menystenir" el Pacte Nacional pel Referèndum, Puigdemont ha respost amb contundència: "Sé qui ha intentat influir en el Pacte Nacional, i no ha estat aquest Govern", ha apuntat. A més, ha afegit que "el que sí que és menystenir el Govern és que es convoqui una reunió i algú no s'hi presenti".

Tanmateix, Puigdemont ha afirmat que el Govern assistirà dimarts a la reunió del Pacte i ha explicat que la Generalitat ja ha complert amb la moció aprovada a l'últim ple i ha enviat una carta a la Comissió de Venècia per demanar col·laboració amb el referèndum. Abans, Rabell ha insistit a defensar que el Pacte és el millor instrument per analitzar el context actual i parlar de "si hi ha d'haver bifurcació de camins", ja que, segons ha opinat, "la fugida endavant situa les coses molt fàcils" per a Mariano Rajoy i dificulta el diàleg del sobiranisme amb determinats sectors.

Avís del PSC

Els socialistes també s’han referit al full de ruta del Govern. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat al president que calculi les "conseqüències" de fer un referèndum prohibit pel Tribunal Constitucional i ha assegurat que si finalment tira endavant "perjudicarà" les institucions catalanes i el país. "No cometin aquesta irresponsabilitat", ha implorat Iceta, que ha avisat també que si acudeixen a la Comissió de Venècia el primer que els dirà és que la consulta s’ha d’adequar a la Constitució.

Puigdemont ha contestat contundent: "I tant que en coneixem les conseqüències". El president ha enumerat els condemnats pel Procés i els últims processats, la darrera, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per haver impulsat l’acord marc per comprar urnes. "Catalunya és una nació i té dret a exercir el dret a l’autodeterminació, li agradi o no al govern espanyol i als seus socis", ha sentenciat Puigdemont. Per al president, que a Espanya sigui "un esport de risc" fer efectiu el referèndum respon a la "qualitat democràtica" de l’estat espanyol.

Topada amb Albiol

Abans, el president del PP, Xavier García Albiol, ha centrat la seva intervenció en la nova taxa que el Govern vol fixar per a les autopistes i ha acusat el Govern de voler fer pagar més als catalans i destinar els recursos a les estructures d’estat. Puigdemont ha contestat enervat al líder popular i ha assegurat que si els catalans han de pagar més impostos és per la "mala gestió" del govern espanyol. Així, ha parlat d’un "greuge" comparatiu en relació amb la resta de territoris de l’Estat i ha instat Albiol una "coalició d’interessos" per defensar que els catalans paguin menys impostos, aprofitant que és el PP qui governa a Madrid.

"¿Està d’acord que tots els catalans paguin el projecte fallit del Castor?", s’ha preguntat Puigdemont, o "¿està d’acord que és un greuge que per anar de Barcelona a València hi hagi peatges i que per anar de Madrid a València, no?", ha afegit. Per al president, si els catalans paguen més impostos que els ciutadans d’altres llocs d’Espanya és pel govern del PP.

L'única intervenció d'aquest dimecres que ha passat de puntetes pel Procés ha estat de la de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que, tanmateix, sí que ha reclamat al president de la Generalitat que en comptes de fer cimeres pel referèndum, "a les quals cada cop hi va menys gent", convoqui els partits a parlar d'aspectes com ara la situació de la L9.