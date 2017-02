Els sobiranistes carreguen contra l'Estat per voler aturar el referèndum: "És lamentable i ofensiu"

Mentre tenia lloc la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum al Parlament, on s'ha acordat treballar per augmentar les adhesions a un manifest que reclama una consulta acordada i legal amb el govern espanyol, ha transcendit que l'Estat es prepara per aturar el referèndum. Segons ha avançat Europa Press, La Moncloa preveu precintar col·legis electorals i fins i tot intervenir la conselleria d'Ensenyament, la qual cosa ha provocat la indignació per part dels partits independentistes.

Un cop finalitzada la trobada, diversos dirigents han contraposat la voluntat de diàleg del Pacte per acordar un referèndum i la voluntat del govern espanyol d'impedir, fins i tot de forma coercitiva el dret a decidir.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través de Twitter, ha assegurat que la democràcia "no es pot precintar, ni deixarem que es precinti".

La democràcia no es pot precintar, ni deixarem que es precinti. #operacioprecinte https://t.co/gxGtBxK06I — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de febrero de 2017

Tan el PDECat com ERC han fet declaracions als periodistes en la mateixa línia. La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha considerat que la intenció de l'Estat és una "prova" que l'operació diàleg no va de debò, mentre que Anna Simó, per part d'ERC, ha apostat per tirar endavant el referèndum digui el que digui l'Estat.

Per la seva banda, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, també ha considerat "lamentables i ofensives" les amenaces de precinte i ha destacat l'acord "social, sindical i polític" aconseguit aquest dimecres.

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha destacat que la reunió ha estat "molt positiva" i que suposa "un gran acord de país". Segons ha explicat, el to durant la trobada ha estat "molt cordial" i l'ambient "molt constructiu". Cuixart ha considerat "Kafkiana i surrealista" l'amenaça del govern espanyol de precintar escoles en cas que se celebri la consulta.