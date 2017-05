La verificació dels avals confirma la poca distància entre Díaz i Sánchez

Ni trampes, ni mentides, ni massa duplicitats. Els pitjors auguris de l'equip de Susana Díaz s'han confirmat: gairebé tots els avals de Pedro Sánchez són correctes. Ferraz ha tancat aquesta tarda el recompte oficial de firmes després de gairebé 24 hores de feina. La tasca s'ha duplicat arran de la gran quantitat de suports que van presentar totes les candidatures. I les dades oficials confirmen que l'ex secretari general del PSOE se situa a poca distància de la presidenta andalusa: exactament a 6.273 firmes. D'aquesta manera, Susana Díaz ha rebut fins a 59.390 avals (primer va anunciar 62.617, més aproximadament 900 que ja eren a Ferraz), Pedro Sánchez 53.117 (n'havia presentat 57.369) i Patxi López 10.866 (dels aproximadament 12.000 que havia anunciat).

Una empresa externa ha verificat un per un tots els avals que van presentar les candidatures. El procés ha estat llarg i kafkià, ja que cada equip ha supervisat firma a firma que no hi hagués cap trampa. Fins i tot l'equip de Sánchez es va enfrontar als treballadors de Ferraz quan van dir que rellevarien de les seves tasques a l'empresa especialitzada. Temien que alteressin el recompte. Finalment es va acordar ahir a la mitjanit deixar-ho per a aquest matí a dos quarts de deu, fins a dos quarts de sis, que s'ha acabat el recompte.

La variació, segons cada candidatura, és l'habitual en aquests casos i no canvia massa en percentatge de la de les primàries del 2014. Sánchez té fins a 3.653 avals invàlids, enfront els 3.459 de Díaz. En canvi, qui en té més de repetits és la presidenta andalusa, amb 1.176, mentre que l'ex secretari general del PSOE en té 754. El que queda clar és que Patxi López ha superat el llindar necessari de 9.368 avals (el 5% del cens) per ser proclamat oficialment candidat.