L'exèrcit espanyol insisteix que vol tornar al Festival de la Infància

L'inspector general de l'exèrcit espanyol, Ricardo Álvarez-Espejo, ha lamentat aquest divendres en el discurs de la Pasqua Militar que les forces armades no tinguessin representació al Festival de la Infància de Barcelona d'aquestes festes de Nadal.

És la primera vegada des del 2002 que l'exèrcit no participa en aquest saló.

El representant de l'exèrcit a Catalunya ha demanat poder-hi tornar a participar en la propera convocatòria per "apropar a la nostra infància i joventut aquelles institucions que estan al servei de la societat".

Paral·lelament, Álvarez-Espejo ha destacat que les forces armades afronten "amb il·lusió i ànim" la seva participació prevista per al mes de març vinent al Saló de l'Ensenyament, per donar a conèixer als joves les ofertes laborals i formatives en el si de les forces armades.

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol passat una moció en la qual s'instava el govern central a evitar la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament i al Festival de la Infància, encara que Fira de Barcelona ja ha confirmat que les forces armades seran presents al pròxim Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que se celebrarà del 22 al 26 de març.

L'any passat, l'alcaldessa de Barcelona va protagonitzar una polèmica inesperada arran d' unes paraules que va adreçar als militars presents al Saló de l'Ensenyament, en què deixava clar que no li semblava bé la seva presència en aquella fira. Tot i la suavitat de les maneres, l'afer va aixecar una polseguera que va sorprendre la mateixa Colau.

Álvarez-Espejo, que ha insistit en el compromís de l'exèrcit per difondre la "cultura de defensa", ha anunciat, a més, que hi ha "bones perspectives" per poder reprendre aquest any la popular Festa del Cel, en què avions de l'exèrcit de l'aire sobrevolen amb piruetes diverses poblacions de la costa catalana.

En el seu discurs, l'inspector general de l'exèrcit ha recordat que aquest divendres presidia per última vegada una Pasqua Militar, ja que, com va anunciar el 8 de desembre, el pròxim 2 de març passarà a la reserva.

Álvarez-Espejo ha ressaltat la "bona col·laboració" de l'exèrcit amb les institucions civils en l'àmbit estatal, autonòmic i local, i ha garantit que durant aquest any 2017 l'exèrcit continuarà a Catalunya la seva col·laboració amb diverses institucions per impulsar la presència de les forces armades a la societat.