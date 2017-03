Primers tràmits per construir els centres que substituiran la Model i la presó de la Trinitat Nova

El procés de reordenació del sistema penitenciari de Barcelona va prenent forma amb l'avenç dels primers tràmits per edificar els centres que substituiran les presons Model i Trinitat Vella. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres una Modificació del Pla general metropolità, MPGM, per qualificar d'ús penitenciari els dos solars industrials de la Zona Franca. No es preveu que s'hagin acabat d'edificar fins el 2021 i el 2025.

Aquests dos solars se cediran gratuïtament de l'Ajuntament a la Generalitat perquè hi construeixi dos nous centres. Aquest tràmit és necessari per dur a terme el tancament de la Model i del centre de la Trinitat Vella. La modificació també retornarà l'ús industrial, que es va treure el 2006, a un tercer solar de la Zona Franca on en un principi es preveia construir els nous centres.

540x306 Mapa de la Zona Franca, on es situaran els dos nous centres penitenciaris Mapa de la Zona Franca, on es situaran els dos nous centres penitenciaris

La modificació ha adequat així les qualificacions urbanístiques als dos solars que es convertiran en un nou centre de règim obert i un altre de règim ordinari. El solar més petit, ubicat al carrer A cantonada amb el carrer 1, s'hi construirà el centre obert, de 13.000 metres quadrats. Tindrà capacitat per a 800 persones. Al carrer E, 34-3, s'hi aixecarà l'altre centre, amb una superfície construïda de 55.000 metres quadrats i que costarà, aproximadament, 75 milions d'euros.

El Govern continuarà treballant perquè tots els tràmits necessaris estiguin enllestits el 2017. Ara es preveu que aquest primer tràmit s'aprovi definitivament i als solars, un cop requalificats, s'hi pugui encarregar l'edificació dels nous centres.