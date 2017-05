El pla de Colau per limitar els hotels a Barcelona té 17 denúncies als tribunals

El Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), impulsat pel govern d'Ada Colau per limitar els nombre d'hotels a la ciutat, acumula 17 denúncies als tribunals en forma de recursos contenciosos administratius. Ho ha explicat aquest dimecres a petició del PP la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. La regidora de BComú també ha explicat que la moratòria hotelera que es va dictaminar el 2015 per aturar la concessió de llicències i fer una fotografia dels establiments turístics acumula 38 recursos contenciosos administratius.

La tinent d'Ecologia ha tret importància a les denúncies, i ha defensat que "és legítim que un sector acostumat a la barra lliure exerceixi els seus drets i demani una indemnització". "Aquí hi ha un conflicte d'interessos, i ja es veurà què es decideix", ha assenyalat Sanz, en resposta a la preocupació del PP –que ha comptat amb el suport de Cs i el PDECat– per la possible "sagnia" per a les arques municipals si tots els recursos es resolen a favor de les empreses turístiques. Janet Sanz ha explicat que dels 38 contenciosos administratius contra la moratòria del 2015 només en un cas demanen indemnització, i per una quantitat de 22.000 euros. No ha especificat si les denúncies pel PEUAT reclamen o no indemnització.

La setmana passada, el Gremi d'Hotels de Barcelona va anunciar que també havia presentat un recurs contenciós contra el pla de limitar els hotels. L'associació d'hotelers lamentava que les condicions per a reformes estructurals que imposa el PEUAT –si es fan rehabilitacions importants el nombre d'habitacions s'ha de reduir per norma un 20%– condemnaria la planta hotelera de la ciutat "a la decadència".