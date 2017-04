El Govern acordarà els propers dies una indemnització per als familiars del professor mort a l'institut Joan Fuster

El Govern té previst acordar en els propers dies una indemnització per als familiars d'Abel Martínez, el professor de Lleida mort a mans d'un alumne a l' Institut Joan Fuster de Barcelona, fa dos anys. Així ho han confirmat a l'ACN fonts del departament d'Ensenyament, que no han precisat la xifra que s'oferirà als familiars, que fa més d'un any que reclamen una indemnització d'un milió d'euros per als pares i el germà de la víctima i recentment han decidit denunciar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va publicar al març un informe on s'indicava que no s'apreciava cap negligència de l'institut en l'assassinat del professor, per la qual cosa només es van tipificar els fets d' accident laboral. L'advocat de la família, José Antonio Calles, ha assegurat que encara no ha rebut cap resolució ni notificació del consorci d'ensenyament en relació amb aquesta possible indemnització.

Abel Martínez va morir apunyalat per un alumne de 13 anys que el 20 d'abril del 2015 es va presentar al centre amb una ballesta i un matxet. Al·leguen un mal funcionament del servei públic educatiu i la falta de mesures de control, ja que els fets van tenir lloc en horari lectiu. El professor convivia amb els pares, que depenien econòmicament del fill, ja que el pare estava jubilat i amb un grau de discapacitat reconegut del 44%, i la mare, dedicada al treball domèstic, sense feina ni pensió pública. Pel que fa al germà, que no convivia amb el germà, s'addueix que des dels fets li han diagnosticat una malaltia psiquiàtrica.

La vigília del dia en què es compleixen dos anys dels fets, el departament d'Ensenyament va anunciar també que preveu aprovar al maig un protocol de prevenció i actuació en casos de violència a treballadors de centres de la Generalitat. El protocol incorporarà accions preventives i actuacions en cas d'agressió i establirà els circuits per donar-hi la resposta adequada. El document s'està consensuant amb un equip de treball format per Ensenyament i representants de sindicats, i quan s'aprovi a la comissió paritària se'n presentaran els detalls.