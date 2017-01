Hàbitat3 compra els primers 10 pisos per tempteig i retracte destinats a col·lectius vulnerables

La Fundació Hàbitat3 ha comprat 10 habitatges en els últims 8 mesos per destinar-los a col·lectius vulnerables. Són pisos que provenen d'execucions hipotecàries i que, per primera vegada, s'han comprat per la via del tempteig i retracte. Els pisos suposen una inversió de 660.000 euros, una xifra que inclou el preu de compra i les obres de rehabilitació realitzades.

Dels 10 habitatges adquirits, n'hi ha tres que estan situats a Barcelona, quatre a Santa Coloma de Gramenet, un a Reus, un a Badalona i un altre a l' Hospitalet de Llobregat. Els pisos tenen entre 50 i 70 metres quadrats i en tots ells s'hi han fet obres de rehabilitació executades per empreses d'inserció laboral. Aquesta compra ha estat possible gràcies al Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial que va aprovar el Govern el març del 2015.

Hàbitat3 ha comprat els habitatges per preus que han oscil·lat dels 15.000 a 83.000 euros. A partir d'ara, aquesta entitat impulsada per la Taula del Tercer Sector que es dedica a gestionar habitatges socials, posarà a disposició d'entitats socials catalanes perquè puguin allotjar les persones que atenen.

Persones amb problemes de salut mental i addiccions, persones sense llar, famílies desnonades o famílies monoparentals en risc d'exclusió són algunes de les persones que es podran acollir a aquests habitatges adquirits per Hàbitat3. Entre el 2015 i el 2016, la fundació ha rebut un llistat de 4.249 habitatges que podrien de ser comprats per la via del tempteig i retracte. D'aquests, Hàbitat3 n'ha visitat 161 que són susceptibles de ser adquirits.

Després de dos anys de la seva creació, aquesta fundació gestiona 315 habitatges on hi viuen 1.024 persones en risc d'exclusió social. Totes aquestes persones paguen un lloguer social que determina els serveis socials dels ajuntaments o les entitats socials, la qual cosa significa que paguen en funió dels seus ingressos i possibilitats. Els lloguers van des dels 50 euros fins als 300.