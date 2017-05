Inicien l'enderroc del monòlit franquista del Coll del Moro a Gandesa

Els treballs per retirar el monòlit franquista del Coll del Moro a Gandesa han començat aquest dimarts. L'enderroc l'està duent a terme l'empresa adjudicatària dels treballs, un cop feta la corresponent acta de replanteig a la mateixa finca, propietat de la Diputació de Tarragona. Les pedres que formaven aquesta construcció commemorativa es traslladaran a un magatzem de la Diputació.

El monòlit, de quatre per cinc metres i amb simbologia franquista, es va inaugurar l'any 1953 en aquest espai, situat a gairebé 500 metres d'alçada i utilitzat com a observatori durant la Guerra civil espanyola. Mentre durin aquests treballs, l'accés a la finca romandrà tancat per qüestions de seguretat. La Diputació s'ha encarregat del projecte de retirada del monòlit i va fer un acord de cessió dels terrenys per tal que l'Ajuntament de Gandesa pugui dur-hi a terme excavacions arqueològiques a les restes iberes localitzades en aquest espai.

La retirada del monòlit es produeix després que, l'any passat, el ple de la Diputació donés llum verda al tràmit previ de delimitació i georeferenciació de la finca, i aprovés una moció sobre la retirada d'aquesta construcció franquista i de la resta d'elements associats del seu entorn. La Diputació també va revocar els antics reconeixements atorgat al general Franco, com els de President Honorari de la Diputació, la Medalla d'Or de la Província, i la concessió del bastó de comandament d'Alcalde Honorari i Perpetu dels municipis de la demarcació de Tarragona.