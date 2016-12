Madrid aixeca la prohibició als cotxes per la millora de l’aire

Dia atípic als carrers de Madrid. Els habituals embussos al centre de la ciutat han sigut aquest dijous visiblement menors que els d’un dia entre setmana. Hi té a veure la prohibició de circular als cotxes amb matrícula parell que havia decretat l’Ajuntament el dia abans pels elevats nivells de contaminació. La mesura, acompanyada d’un fort desplegament policial a l’entrada de les principals artèries de circulació madrilenyes, ha estat efectiva, i els nivells de diòxid de nitrogen s'han reduït, segons el diagnòstic de l’Ajuntament. Ja la nit anterior, però, aquests nivells havien començat a caure, cosa que ha permès que la prohibició de la circulació de vehicles s’aixequi per a avui i demà.

El protocol anticontaminació diu que si dues estacions meteorològiques detecten que se superen els 200 micrograms de diòxid de nitrogen (NO2) en l’aire, s’han de mantenir les prohibicions a la circulació com les que hi ha hagut. I va ser només per un microgram que aquestes limitacions s'han aixecat, perquè mentre que l’estació de Fernández Ladreda va superar amb escreix el llindar marcat, la de Villaverde es va quedar en els 199. Pels pèls, però la de dijous ha estat de moment l’única jornada de la història amb limitacions de trànsit per pol·lució en una ciutat espanyola. Aquest divendres Madrid torna a l’escenari 2 del pla, que preveu limitacions de la velocitat a 70 km/h a la M-30, la primera ronda de Madrid i límit de l’ametlla central. També seguirà prohibit que els cotxes privats aparquin a la zona blava i verda si no pertanyen a un resident. Els vehicles, per tant, podran tornar a circular amb total llibertat pel centre, sempre que aparquin en un garatge públic o privat.

Baixa el trànsit, puja el metro

En termes objectius, la mesura ha aconseguit reduir un 15,8% el trànsit en hora punta –de 6 a 10 del matí– respecte a un dia equivalent, segons els càlculs del mateix Ajuntament. A més, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Inés Sabanés, ha explicat que el transport públic ha tingut una afluència més gran de passatgers i ha funcionat amb “normalitat”, amb un augment del 6,31% dels passatgers al metro. La regidora, però, no ha volgut donar les dades de sancions a conductors que han entrat a la zona centre sense permís –els que tenien una matrícula parell–, perquè ha dit que això “desviaria l’atenció” respecte al que importava, que és l’efectivitat de les mesures aplicades.

La recepta madrilenya per contenir la contaminació és diferent de la barcelonina. Mentre que l’Ajuntament de la capital espanyola limita l’entrada en episodis d’alta contaminació a la meitat dels vehicles segons quina sigui la seva matrícula, a la catalana es vol discriminar segons com de contaminants siguin els vehicles. En ciutats com París també s’apliquen fórmules com la madrilenya. Sigui com sigui, Barcelona començarà a restringir l’accés a la ciutat durant el primer trimestre del 2017. El 2020 la restricció es podria ampliar també a la circulació per l’interior de la trama urbana en episodis d’alta contaminació.

En el cas de València, els nivells de contaminació atmosfèrica es mantenen molt per sota dels de Barcelona i Madrid, però l’alcalde, Joan Ribó, no descarta mesures de restricció del trànsit si la ciutat es veiés en una situació similar. Menys entusiasmats amb la mesura es van mostrar ahir alguns grups de l’oposició a l’Ajuntament de Madrid, com Ciutadans, que van demanar mesures a mitjà i llarg termini.