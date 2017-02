Salut reforçarà el 061 amb quatre metges per torn per descongestionar urgències

El departament de Salut potenciarà el servei d'atenció telefònica amb quatre metges, quatre infermeres i cinc operadors per torn, per intentar reduir la saturació de les urgències hospitalàries, agreujada per l'epidèmia de grip en l'últim mes i mig.

Per donar a conèixer la tasca del 061, Salut impulsarà una campanya informativa amb el lema "Creus que has d'anar a urgències? Truca al 061", que costarà uns 30.000 euros i que assumirà a mitges amb el departament de Presidència.

En la roda de premsa per explicar aquesta nova campanya, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha dit que l'objectiu és "acompanyar els ciutadans en un canvi d'hàbits" i que abans d'anar directament a les urgències dels hospitals truquin al 061 per rebre assessorament. El conseller ha explicat que no es tracta que els ciutadans sàpiguen a quin servei mèdic han d'acudir sinó que sàpiguen que existeix "aquest recurs ràpid i professional" que pot "orientar i acompanyar" els pacients en el "bon ús de les urgències".

De fet, els professionals del 061 poden accedir als historials mèdics de les persones que truquen demanant informació si l'afectat en dóna el consentiment, i també saben en quina situació es troben els serveis d'urgències dels hospitals.

Així, els metges i les infermeres del 061 poden aconsellar als ciutadans que, abans d'acudir a un hospital i si la malaltia ho permet, vagin a un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP), on les esperes no són tan llargues, o fins i tot recomanar que esperi fins l'endemà per anar al seu CAP de referència.

Salut ha informat que cada dia unes 9.500 persones de mitjana acudeixen als serveis d'urgències d'un hospital a Catalunya, dels quals un 64% presenten problemes de salut que no són una urgència i que podrien ser resolts, en alguns casos, amb un consell telefònic. Durant l'epidèmia de grip, les visites s'incrementen fins a les 10.500. De fet, just aquest dijous més d'un miler de persones es van manifestar pels carrers de Sabadell per reclamar solucions a la saturació que pateixen les urgències de l'Hospital Parc Taulí de la ciutat.