Veïns de Sant Antoni dibuixen un "mapa de la vergonya" amb els pisos turístics que hi ha al barri

L'associació de veïns Fem Sant Antoni va estrenar ahir una nova eina per visualitzar la massificació turística que viu el barri, i aquest dimarts ha començat a escampar-se a les xarxes. Es tracta, en paraules de l'entitat, d'un " mapa de la vergonya" per fer palesa "la magnitud de la tragèdia que està patint el barri".

L'associació ha extret les dades aportades per Inside Airbnb, portal independent que permet explorar i extreure dades estadístiques d’Airbnb. Així, hi falten dades de pisos turístics il·legals anunciats a d’altres portals d’internet i se n'han d’eliminar els pisos turístics legals que es repeteixen al llistat d’Airbnb. D'altra banda, Fem Sant Antoni ha afegit al mapa altres camps amb dades elaborats per ells, on inclouen 22 agències immobiliàries, 12 edificis sencers de pisos turístics legals, 12 hotels, 18 'hostels' o albergs i 2 edificis sencers en venda o ja venuts a fons d'inversió.

Reportatge: 'L'ascensió de Sant Antoni'Pel que fa als pisos turístics, en compten 561 de legals amb dades del Registre oficial de pisos turístics de la Generalitat de Catalunya, més 904 ofertes de pisos o habitacions turístiques a la pàgina d’Airbnb.

El col·lectiu @FemSantAntoni està elaborant un mapa d'apartaments turístics del barri. Els ajudes a completar-lo? https://t.co/zqsAVJxgSP — FAVB (@FAVBcn) 7 de març de 2017

Fem Sant Antoni demana la col·laboració a la resta de veïns per completar el "mapa de la vergonya", i des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) també n'estan fent difusió.