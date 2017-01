El sindicat dels metges demana reobrir 1.200 llits tancats per superar el col·lapse d'urgències

El sindicat Metges de Catalunya ha exigit aquest dijous que el departament de Salut reobri els 1.200 llits que calcula que s'han tancat durant els últims anys als hospitals catalans en aplicació de les retallades pressupostàries. Creuen que, d'aquesta manera, es podria superar el col·lapse que registren els serveis d' urgències des de fa més de dues setmanes per la grip. En una entrevista amb l'agència Efe, el president de Metges de Catalunya, el cirurgià Jordi Cruz, ha explicat que, segons les dades recollides per aquest sindicat a set grans hospitals de Barcelona, "els serveis d'urgències estan col·lapsats, amb boxs duplicats, passadissos plens de pacients i esperes de fins a dotze hores" per atendre'ls.

"Tots aquests serveis d'urgències ja estan estructuralment tensionats en el seu dia a dia, i ara, amb l'epidèmia de la grip, encara ho estan més. Les condicions són precàries i els professionals així ens ho indiquen", ha raonat el representant mèdic. Cruz ha citat com a exemple la carta que ahir va fer arribar el comitè d'empresa de l' Hospital Parc Taulí de Sabadell al conseller de Salut, Toni Comín, i al Govern sobre les " lamentables condicions en les quals són atesos els usuaris i en les quals es veuen forçats a treballar els professionals". En la missiva, a més, s'alerta el Govern de Carles Puigdemont que "està en risc la seguretat dels pacients i, a causa de la insuportable pressió assistencial i la mala gestió dels recursos, si no es fa una cosa immediata estarà en risc l'excel·lent qualitat assistencial que els professionals han demostrat fins ara". "Això és molt greu", ha considerat Jordi Cruz, que ha recordat que aquest centre fa un any i mig que està en aquesta situació.

El primer remei per alleugerir aquestes circumstàncies, ha remarcat, hauria de ser la reobertura dels 1.200 llits tancats als diferents hospitals i dotar amb més recursos humans i econòmics aquests serveis i també l'atenció primària. De fet, alguns hospitals ja han començat a obrir llits, com la Vall d'Hebron, que n'ha contractat deu a l' Hospital de l'Esperança i ha reservat un nombre similar al seu servei de traumatologia. L' Hospital del Mar n'ha contractat també una trentena a l'Esperança, i el Joan XXIII de Tarragona, el Sant Joan de Reus, i el Verge de la Cinta de Tortosa n'han obert una quarantena, en el seu conjunt. Altres hospitals, com l' Arnau de Vilanova de Lleida, i el Germans Trias i Pujol de Badalona han ajornat operacions quirúrgiques no urgents i així poder ocupar aquests llits amb els casos més greus de grip, ha assegurat Cruz.

Cruz ha afegit que l'epidèmia de grip també està causant tensió en els serveis dels ambulatoris, a causa principalment de la retallada del miler de metges que s'ha realitzat els últims anys en l'atenció primària de la sanitat catalana. Si cada metge de la sanitat pública té assignades unes 1.500 cartilles (1.100 els pediatres), el miler de metges retallats atenia 1,5 milió de persones aproximadament, que s'han hagut de repartir entre la resta de professionals, cosa que causa retards en les visites d'atenció primària "de fins a quinze dies, en algun cas", ha indicat.

Ara bé, Cruz ha elogiat la feina dels metges de la primària en indicar que "és un tòpic" que als CAP no es resolguin urgències i ha indicat que, segons les seves dades, de 259 visites de mitjana que s'atenen en aquests centres a la ciutat de Barcelona només set es deriven a l'hospital. Els CUAP i els CAP "resolen també patologies que haurien d'anar als hospitals, i això no es diu".