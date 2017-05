38.000 morts l'any: el preu del frau dels dièsels

Ara fa un any i mig, en esclatar l'escàndol sobre l a manipulació dels motors dièsel a Volkswagen, es va parlar molt del que suposava en tant que frau, d' engany al consumidor per part d'una de les marques més prestigioses d'Europa. Però ningú no va parlar del que l'engany de les emissions suposava per al medi ambient i per a la salut dels ciutadans. Ara, un estudi en què han participat institucions de diversos països ha quantificat per primera vegada el cost que el frau va tenir per a la salut: 38.000 morts a l'any.

Les morts per accidents de trànsit són notícia gairebé cada dia: només el 2015, 26.000 persones van morir a les carreteres europees víctimes d'un accident. Però les víctimes de l'aire contaminat són moltes més. I no són notícia. Segons dades de la Unió Europea, 467.000 persones moren cada any de forma prematura a la Unió com a conseqüència de la contaminació. Arreu del món són 3,3 milions, més dels que maten la grip, la malària i la sida junts. En té molts, de culpables, aquesta contaminació, però n'hi ha un que destaca de forma especial: els cotxes amb motor dièsel.

El dièsel mata, i ho fa de forma massiva

El dièsel mata, i ho fa de forma massiva: l'any 2015 un total de 107.600 persones van morir de forma prematura arreu del món per causes atribuïbles a les emissions d'òxid de nitrogen que provenen dels motors dièsel de camions, autobusos, furgonetes i cotxes particulars. Però el que els investigadors del Consell Internacional del Transport Net van voler determinar és quantes d'aquestes morts són responsabilitat de les empreses d'automòbils, que han mentit sobre el nivell real d'emissions dels seus vehicles, és a dir, quantes morts són atribuïbles al frau.

4,6 milions de tones de més

L'estudi, publicat aquesta setmana a la revista 'Nature', arriba a la conclusió que l'abast del frau de les emissions es gegantí: un de cada tres camions i autobusos, i un de cada dos vehicles particulars contaminen més del que asseguren els fabricants. Si ens hem de creure el que diuen les companyies automobilístiques, els vehicles dièsel que circulen per les carreteres de la Unió Europea, Austràlia, el Brasil, Canadà, la Xina, l'Índia, el Japó, Mèxic, Rússia, Corea del Sud i els Estats Units (el 80% de tots els vehicles del món) llancen a l'atmosfera un total de 8,6 milions de tones d'òxid de nitrogen. La realitat és, però, que n'hi aboquen moltes més, 13,2 milions de tones. Doncs bé, aquests 4,6 milions de tones de més han causat, elles soles, 38.000 morts prematures arreu del món.

Els milions de tones de diòxid de nitrogen que els motors dièsel deixen anar a l'atmosfera provoquen un augment de l' ozó a prop de terra i la dispersió de partícules microscòpiques que inhalem i que són les causants d'una llarga llista de molèsties més o menys lleus ( al·lèrgies, problemes als ulls), però també de malalties greus ( ictus, problemes cardiovasculars, problemes respiratoris, càncer de pulmó), i, en desenes de milers de casos, la mort. Al marge dels drames personals que això genera, el cost per als sistemes de salut és incalculable. Unes poques empreses van guanyar diners venent productes que no s'ajustaven a la normativa vigent. Però el cost del frau el paguem tots: ho paguem en impostos, en malalties, en morts.

De combustible perfecte a agent mortal

Durant anys el dièsel va ser el combustible perfecte. Els consumidors que van comprar vehicles dièsel han sigut doblement enganyats, per les empreses automobilístiques —que els han venut un producte fraudulent— però també pels governs que, amb subvencions i rebaixes d'impostos, van estimular la compra d'aquest tipus de vehicles. Val a dir que, mentre que en el cas de les empreses de cotxes la voluntat d'engany és evident —desenvolupant motors i proves que encobrien l'engany—, les administracions han actuat guiades pel que deien uns experts que van veure en els dièsels la millor manera de combatre el canvi climàtic.

Més econòmic i bo pel medi ambient, què més es podia demanar? En pocs anys Europa es va omplir de dièsels, i ara que milions d'aquests cotxes omplen carrers i carreteres del continent, altres experts han descobert el que realment s'amagava al darrere del combustible que havia de salvar el planeta: un agent mortífer de primera magnitud. El resultat és aquí, flotant damunt dels nostres caps. L'aire que respirem mata.

Hi ha solució

L'estudi que ara ha vist la llum considera que la moltes d'aquestes morts es poden evitar encara que no disminueixi el parc de vehicles dièsel. Només cal complir la llei actual; si es complís, el nombre de defuncions disminuiria a Europa d'un 10%. És més, els investigadors conclouen que si el límit d'emissions teòric que marca la Unió Europea s'apliqués de forma efectiva arreu del món i per a tota mena de vehicles, inclosos camions i autobusos, la mortalitat del dièsel disminuiria de forma molt significativa. Unes normes més estrictes, que eliminessin gairebé del tot les emissions de diòxid de nitrogen en els vehicles nous, farien que les morts per aquest concepte passessin a la història.

El problema és que, de moment, la majoria d'administracions i la indústria arrosseguen els peus a l'hora de prendre mesures. Tot i l'allau de dades que demostren que els dièsels són un problema de primera magnitud, els governs actuen de forma lenta i poc decidida, cedint a les pressions de la indústria o passant-se la pilota entre les administracions, com es fa a Barcelona, on ni les morts ni les malalties serveixen perquè es prenguin mesures decidides. Segons els investigadors, si aquesta inacció continua la situació serà queda vegada més greu: les 107.600 morts prematures que els vehicles dièsel van provocar el 2015 es convertiran, l'any 2040, en 183.600. Sumades, aquestes morts representen 3 milions d'anys perduts en les vides d'unes persones que aniran a la tomba amb els pulmons carregats de partícules invisibles, però especialment mortíferes.

