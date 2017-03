El jutge de l'accident de Santiago imputa per 80 homicidis l'excap de seguretat d'Adif

El jutge que instrueix la causa per l'accident d'un tren Alvia a Santiago de Compostel·la el juliol de 2013 ha acordat dirigir la investigació contra Andrés Cortabitarte, aleshores cap de seguretat d'Adif, com a presumpte responsable dels delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu. L'accident va deixar 80 morts i centenars de ferits.

Així ho ha notificat a les parts el titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Santiago, Andrés Lago, en una acta amb data de 10 de març a què ha tingut accés Europa Press. El Tribunal Superior de Galícia ho ha confirmat a través d'un tuit.

#alvia El juez cita en calidad de investigado al director de Seguridad en la Circulación de #Adif en el momento de los hechos #angrois — TSXG (@TSXGalicia) 13 de març de 2017

El jutge Andrés Lago determina que Cortabitarte "no va complir" amb la seva responsabilitat pel que fa a l'anàlisi de riscos en la línia d'alta velocitat entre Orense i Santiago. En no "ordenar cap mesura a avaluar i gestionar el risc", continua el jutge, va generar i tolerar una situació de risc "que finalment va cristalitzar" en el descarrilament, que "va costar la vida i la salut a múltiples usuaris" aquell dia.

El jutge reconeix que la corba on es va produir l'accident "representava un risc en si mateixa, però destaca que "aquest risc havia estat detectat" per la pròpia UTE –Unió temporal d'empreses, l'encarregada de construir la infraestructura– i per Ineco, la consultora lligada al Ministeri de Foment. En aquest sentit, lamenta que per part d'Adif no es fes res per avaluar i reduir el risc d'acord a les exigències de la normativa.

"Tots han complert amb el seu deure excepte qui, en última instància, tenia la capacitat de decidir com gestionar el risc de descarrilament en la corba per excés de velocitat que finalment va ser la causa directa i immediata del resultat", ressalta.

El cas es va tancar amb el maquinista com a únic imputat

El maig passat, l'Audiència de La Corunya va ordenar reobrir la investigació del cas perquè se segueixin investigant diversos fets exposats per les proves pericials i que incidien en deficiències de seguretat a la via. Prèviament, la instrucció s'havia tancat amb el maquinista com a únic imputat, que va acabar lliure amb càrrecs. Tota la resta d'integrants del consell d'administració i tècnics d'Adif van ser desimputats pel descarrilament.

Per prendre la decisió de citar en qualitat de investigat a l'excap de seguretat d'Adif, en aquesta "segona fase", el jutge instructor es basa en els últims informes pericials aportats a la causa, i en concret , fonamentalment, en l'elaborat per l'enginyer César Mariñas. Aquest expert, nomenat després d'un sorteig i considerat per diverses parts com l'únic independent, va determinar que no hi va haver anàlisi integral i que, si s'hagués dut a terme, el perill al revolt d'A Grandeira seria "més que evident". El jutge nega de moment determinar noves diligències més enllà de la imputació de l'excap de seguretat.