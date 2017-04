Dijous d'hivern a tocar del mes de maig

Tal i com s'esperava la cota de neu ha baixat en picat aquestes darreres hores i la neu s'ha fet present en cotes molt baixes del Pirineu, i no només hi ha aparegut sinó que hi ha acumulat gruix important en alguns casos. La neu ha deixat 18 centímetres a Puigcerdà, 12 a Das o 4 centímetres a Vielha, i també ha agafat clarament en alguns indrets del Ripollès com ara Molló. A Núria, segons l'estació automàtica del Meteocat s'hi haurien acumulat fins a 17 centímetres. A partir de les 8 del matí la neu fins i tot ha començat a aparèixer en punts alts de comarques com l'Anoia, el Moianès, les Garrigues o el Solsonès, fins i tot per sota dels 700 metres.

En general les pluges d'aquest matí són d'anar fent, i en molts casos continuaran caient ben bé fins al migdia. A la tarda encara hi haurà la possibilitat de ruixats més dispersos a la Catalunya Central i al Pirineu. D'entre les precipitacions més abundants caigudes des d'abans d'ahir fins a les 8 del matí desataquen:

Sant Pau de Segúries, 51 l/m2

La Vall d'en Bas, 49

Port del Comte (cota 2.300), 48

Espot (cota 2.500), 44

Núria, 43

Olot, 42

Boí (cota 2.500), 31

Vic, 26

La Seu d'Urgell, 22

Barcelona, 12

Lleida, 7

Tarragona, 7

Girona, 3

Són pocs els indrets que han recollit menys de 5 l/m2. Aquesta tarda deixarà de ploure i nevar, s'obriran clarianes, i això provocarà que la pròxima nit sigui la més freda de la setmana. El termòmetre baixarà sota zero al Pirineu i Prepirineu, i les glaçades són probables també en punts interiors de les comarques de Girona, en molts punts de la Catalunya Central i fins i tot al nord de la Depressió Central.

Durant el cap de setmana de tres dies que tenim per davant també hi haurà alguns canvis de temps, però menys importants. Dissabte un front deixarà gotellades durant el matí a Ponent, en algunes comarques interiors de Tarragona i a la tarda i vespre precipitacions més destacables al Pirineu Occidental. Com més a l'est més sol farà, i de fet en alguns punts de la Costa Brava i de la Costa Central els núvols hi seran escassos. A la tarda el garbí es deixarà sentir amb ganes.

Diumenge serà el dia més variable i insegur dels tres, al migdia i a la tarda els ruixats i tronades irregulars afectaran la majoria de comarques, sobretot les interiors i les prelitorals. Dilluns podrien caure alguns ruixats de tarda puntuals al Pirineu i en àmbits com la Garroxa, però en general farà sol. Les temperatures pujaran però no tornarem als valors de Sant Jordi o de dilluns, la majoria de termòmetres continuaran per sota dels 20 graus al migdia.

Molt bon dia a tothom! 10cm de neu, nevant i -4C a 1700m. #andorra pic.twitter.com/UY3gHYcImB — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba) April 27, 2017