Dimecres amb ruixats sobtats en algunes comarques

Tot i que la jornada ha començat amb sol a la majoria de comarques, ja des de primera hora aquest dimecres han aparegut alguns ruixats en punts del Pirineu occidental. Són símptomes que avui el temps serà més insegur, i no només al Pirineu, sinó també en altres comarques.

Les últimes actualitzacions dels mapes del temps fan pensar que avui pot haver-hi xàfecs curts tant al matí com a la tarda. Després de dinar les tempestes podrien arribar a ser localment fortes en qualsevol punt del Pirineu, però ja a mig matí i migdia es podrien escapar ruixats també en punts del Prepirineu i en sectors de la Catalunya Central. A prop de mar el cel es mantindrà més clar, sobretot a la costa central i a la Costa Brava, on avui el vent de sud es tornarà a deixar sentir moderat, tot i que amb menys ganes que ahir.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

Aquest petit canvi de temps d'avui no tindrà continuïtat els dies vinents, demà farà sol en general i arribarem al cap de setmana amb pocs núvols. A mesura que avanci el cap de setmana, però, el temps s'anirà fent cada cop més variable i insegur. De tots els dies que queden per acabar la setmana diumenge serà el de més núvols, i el més probable és que l'últim dia de la setmana sigui insegur i amb alguns ruixats sobretot a l'oest, però ahir els mapes del temps el pintaven amb més pluges que avui. Tant divendres com durant el cap de setmana hi haurà ruixats de tarda al Pirineu.

La calor seguirà sent protagonista els dies vinents. E l cap de setmana farà tanta calor com aquests últims dies i no està gens clar que la fresca arribi tampoc en l'inici de la setmana que ve. Caldrà esperar segurament dimecres o dijous per veure una baixada clara dels termòmetres.