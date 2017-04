Dues tongades de ruixats faran baixar els termòmetres fins a valors de març

Aquest dimarts ha començat amb temperatures més altes que ahir a la majoria de comarques, i al migdia l'ambient tampoc serà gaire diferent al d'ahir. Avui serà un dia més insegur i mig ennuvolat, els ruixats començaran a aparèixer per les comarques de l'oest i com més s'acosti el final del dia més s'acostaran també a la costa. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment forts al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. A la resta de comarques la pluja hi apareixerà també de forma sobtada i intensa, però els ruixats hi seran menys abundants.

Demà al matí encara és probable que faci falta el paraigua en moltes comarques de Girona i de Barcelona, a la Catalunya Central i al Pirineu, però amb el pas de les hores cada cop els ruixats quedaran més restringits a punts de muntanya. A Ponent i al sud és on més clarianes s'obriran aquest dimecres.

Una segona tongada de ruixats ens afectarà la nit de dimecres a dijous i durant el dijous al matí. En aquest cas els ruixats més abundants afectaran les comarques de la costa i del prelitoral, pluges no tan intenses i més continuades. Dijous a la tarda encara es formaran algunes tempestes al Pirineu i a la Catalunya Central. L'inici del cap de setmana de tres dies s'entreveu més estable i assolellat, però és probable que la voltant de diumenge hi hagi una altra tongada de ruixats força però més puntuals. Encara és aviat per precisar sobre això.

Avui els mapes del temps pinten una cota de neu més alta que ahir de cara a dijous, al nord del Pirineu la neu arribarà a baixar per sota dels 1000 metres, però probablement la nevada a les cotes baixes de la serralada no sigui tan extensa com semblava ahir. Quan baixarà més serà la matinada de dijous, moment en què rondarà entre els 900 i els 1400 metres en general.

Atents a la baixada de temperatura que ja notarem clarament demà. Aquest dimecres al migdia el descens més marcat dels termòmetres es notarà al Pirineu i en algunes comarques de Girona, i de cara a dijous la baixada s'accentuarà també a la resta. En general cal esperar un descens d'entre 5 i 10 graus respecte a les temperatures de les últimes hores.

A les nits els núvols evitaran glaçades tan extenses com les de la setmana passada, però les matinades de divendres i dissabte el termòmetre baixarà sota zero al Pirineu, Prepirineu i de forma més puntual en algunes altres comarques interiors. Demà la tramuntana es deixarà sentir amb ratxes de fins a 60 o 70 km/h a l'Empordà.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous Diferència de temperatura prevista entre avui i dijous