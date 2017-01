La méteo en 1 minut: dimarts més tranquil, dimecres amb neu a cotes baixes

Encetem la setmana encara amb fort vent en algunes comarques de la costa, i una situació marítima que continua sent complicada encara que ja hagi passat el pitjor. Aquesta nit hi hagut cops de vent de 73 km/h a Portbou, 73 al port de Barcelona, 63 km/h a Arenys de Mar, 60 a Pineda Mar i 58 a Roses, però amb el pas de les hores progressivament aquest vent anirà desapareixent. També la situació marítima tendirà a millorar, tot i que la boia ubicada a poques milles del cap de Begur encara registrava onades de fins a 4 metres aquest matí. A la Costa Brava és on més dolent serà avui l'estat de la mar, però fins i tot a la tarda, en aquest punt la situació serà millor que al matí.

També les precipitacions aniran desapareixent, a partir de mig matí ja gairebé no plourà enlloc, però avui el sol continuarà sent molt car de veure en general. Demà quedaran restes de núvols a la costa, però en general el sol predominarà.

Més atenció demana la previsió de cara a dimecres, que s'entreveu el dia amb les precipitacions amb cota de neu més baixa de tot aquest episodi. Una nova bossa d'aire fred a les capes de l'atmosfera provocarà pluges i nevades en força comarques de Girona i de Barcelona, amb una cota de neu que tot fa pensar que podria arribar a baixar dels 500 metres. És molt poc probable que es tracti de precipitacions importants, que deixin més de 5 l/m2, però la neu podria enfarinar els punts més baixos d'aquesta situació de fred dels últims dies, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda.

Aquesta no serà l'única tongada de precipitacions de la setmana, perquè entre divendres i dissabte a primera hora també hi ha probabilitats altes de precipitacions en moltes comarques, en aquest cas amb una cota de neu ja probablement per sobre dels 1.000 metres.

Les temperatures faran pujades i baixades els dies vinents. L'obertura de clarianes facilitarà que reapareguin les glaçades. Tant demà com, sobretot, dimecres i dijous es baixarà sota zero en força comarques a primera hora, i a prop del Pirineu el termòmetre fins i tot baixarà dels -5º. Al migdia, en canvi, molts dies d'aquesta setmana tindran temperatures més agradables que els últims dies.