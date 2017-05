Una altra setmana més estiuenca que primaveral

La fresca de l'inici del cap de setmana ha durat poc, en molts indrets de l'interior el dia avui ha començat amb més de 10 graus, i a prop de la costa amb més de 15. Aquesta tarda s'arribarà puntualment fins als 30 graus a Ponent, i en general farà tanta o més calor que ahir.

Avui serà un dia més mogut que els anteriors, a la tarda descarregaran ruixats i tempestes en molts punts del Pirineu i Prepirineu, ruixats que també arribaran a afectar sectors del nord de la Catalunya Central i de les comarques interiors de Girona. No és descartable fins i tot que algun xàfec arribi a la Costa Brava.

En general, però, els pròxims set dies el temps serà tranquil, demà a la tarda encara descarregaran alguns xàfecs al Pirineu, però la inestabilitat anirà de baixa. Bona part de la setmana el temps estarà marcat pel sol, hi haurà nuvolades en punts de muntanya però fins i tot al Pirineu els ruixats hi seran escassos.

La setmana estarà sobretot marcada per les temperatures altes per a l'època, especialment entre dijous i divendres, dies en què el termòmetre fregarà els 35 graus a l'interior i els 30 se superaran en moltes comarques. L'ambient serà gairebé tan càlid com en els dies centrals de la setmana passada, i a diferència de la setmana passada, cap canvi de temps farà tornar la fresca de forma sobtada. Els mapes indiquen poques possibilitats que arribin xàfecs i una refrescada com a mínim fins que encetem la setmana que ve.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui