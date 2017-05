El segon mes d'abril més càlid al planeta des que hi ha dades

Segons l'agència nord americana NOAA la temperatura global, resultant de l'anàlisi les superfícies continentals com oceàniques, es va situar 0,9ºC per damunt la mitjana del segle passat, que fou de 13,7ºC. Ha estat el segon abril més càlid en un període de 138 anys de dades, darrera tan sols del de l'any passat, que fou 0,17ºC més suau.

Segons les dades analitzades per la NOAA, la superfície de neu que va cobrir l'hemisferi nord durant el mes d'abril fou un 3,1% inferior a la mitjana del període de referència 1981-2010, per bé que fou la més gran en un abril des del 2013 i la setzena en un període de 51 anys de dades.

Extensió de gel marí als pols

En el cas de l'Àrtic la mitjana de gel marí fou un 6,9% menor respecte el període de referència 1981-2010. Aquesta superfície, juntament amb la de l'any 2016 (que fou la mateixa) suposa l'extensió més baixa des que es van iniciar les mesures l'any 1979 per part de la NOAA i el Centre Nacional de Dades de Gel i Neu dels Estats Units.

A l'Àntàrtida la superfície de gel marí fou un 18,2% inferior a la mitjana (1981-2010), el segon mes d'abril amb menys gel marí des que es van iniciar les mesures. La superfície menor de gel marí en un abril es va anotar l'any 1980. Aquest abril, però, es va trencar la ratxa de 5 mesos consecutius anotant la menor mesura de superfície marina glaçada en aquest àmbit.

Balanç de temperatura global del 2017

Pel que fa al balanç global del present 2017 - el període comprés entre els mesos de gener i abril- la temperatura mitjana global ha estat de 0,95ºC per sobre la mitjana del segle XX. Ha estat el segon interval gener-abril més càlid com a mínim des del 1880, just per darrera de l'any 2016, que fou 0,2ºC més càlid.

Dades en concordança amb les de la NASA i l'agència japonesa



Les dades de la NOAA van en la mateixa línea que les de la NASA, que va anunciar aquesta setmana que l'abril havia estat el segon més càlid en 137 anys de dades instrumentals. Segons els seus càlculs es va emplaçar 0,88ºC per damunt del període 1951-1980. L'any passat ho va fer 1,06ºC per sobre.

Els càlculs de la NASA es basen en les dades de 6300 estacions meteorològiques repartides arreu de la superfície mundial, però també en vaixells i boies marines.

Finalment, i segons els valors preliminars de l'agència japonesa de meteorologia (JMA), el mes d'abril fou globalment 0,38ºC més càlid repecte la mitjana del quart mes de l'any entre els anys 1981 i 2010, i 0,77ºC superior a la mitjana del segle passat.