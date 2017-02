Científics del MIT creen una aplicació per entrenar les habilitats socials en temps real

Per a una persona amb problemes de socialització, mantenir una conversa agradable es pot convertir en un autèntic repte: no tothom té l'habilitat d'interpretar correctament el sentit de les paraules del seu interlocutor. Ara, una aplicació pot fer-ho en el seu lloc: científics del MIT han creat un sistema d'intel·ligència artificial per a 'wearables' (dispositius, com un rellotge, que portem posats) que detecta el to general d'una conversa. El sistema prediu amb una fiabilitat del 83% si la conversa té un to alegre, trist o neutral a partir dels patrons de conversa del discurs. La investigació, que es va fer pública aquest dimecres, està orientada a fer la socialització més fàcil a persones amb ansietat o Asperger.

El portador del 'wearable' rebrà, així, informació actualitzada cada 5 segons de quin és el to de la conversa que manté. L'aplicació obté aquests resultats recopilant dades de la conversa i dades físiques (com les constants vitals de la persona que té el dispositiu).

En aquesta investigació, que lideren Tuka Alhanai i Mohammad Ghassemi, hi han participat tant especialistes en intel·ligència artificial com en medicina científica. L'equip ha destacat, a més, que l'aplicació respecta la privacitat de la conversa, ja que l'algoritme només treballa en el dispositiu on s'hagi descarregat l'aplicació.