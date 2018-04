L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'I l'Europea?'

La justícia alemanya ha deixat en llibertat el president Puigdemont. I el deixa en llibertat perquè nega que hi hagués violència i, per tant, no hi va haver rebel·lió. Compte, que el fa quedar a Alemanya perquè encara és possible que l’extradeixi a Espanya, però “només” pel delicte de malversació. Però el sol fet que Alemanya tombi la rebel·lió és un moment clau d’aquesta història. Tan clau, que m’agradaria adreçar-me als que a Espanya tenen alguna responsabilitat sobre el procés polític i la causa judicial.

Felipe VI, Presidente Rajoy, vicepresidenta Soraya, Pedro Sánchez, Albert Rivera, juez Llarena, medios afines:

Ha caído el delito de rebelión. Cuando en diciembre Bélgica archivó la petición de extradición a España, recuerdo algunas voces suyas diciendo: “Bueno, Bélgica és un país pequeño, que no cuenta, que nos tiene manía. Ya me gustaría ver lo que pasaría en Francia o Alemania”. Pues ya lo han visto. Alemania les acaba de decir que no les entrega a Puigdemont por rebelión porque no se cumple el requisito de violencia.

"¿No creen que es tiempo de volver a la verdad y no insistir en acusacions que se les hunden en cuanto las valoran sistemas judiciales que se miran los hechos con la serenidad que da la distancia?"

Llevan ustedes mucho tiempo construyendo el caso bajo sobre el argumento que hubo violencia en Cataluña. Saben perfectamente que están retorciendo los hechos para que encajen en un tipo penal, el de rebelión. Desde Cataluña y algunas voces profesionales en España se lo hemos dicho muchas veces: no hubo violencia (luego no hay delito de rebelión) y ustedes lo saben. No nos han hecho caso. Ahora se lo ha dicho Alemania. Antes se lo dijo Bélgica. Bégica se lo volvió a decir ayer: Comín, Serret y Puig están en libertad sin fianza, otra vez. No se atrevieron ustedes a cursar la euroorden en Dinamarca. Después de lo de Alemania, ¿qué creen que van a decir Suiza o Escocia sobre las consellers y diputadas? ¿No creen que es tiempo de volver a la verdad y no insistir en acusacions que se les hunden en cuanto las valoran sistemas judiciales que se miran los hechos con la serenidad que da la distancia?

¿Què va hacer ahora el Tribunal Supremo con los demás presos políticos? ¿Los va acusar de rebelión? ¿Cómo pueden mantener encarcelados a nueve políticos por un delito que no van a poder imputar a Puigdemont? ¿Al jefe del gobierno lo van a procesar “sólo” por malversación y a los consellers por rebelión? ¿Si no hubo rebelión, hubo sedición? ¿Y como pudo haber malversación si el mismo Rajoy dijo que no se gastó ni un sólo euro del FLA en el referéndum?

¿Qué planes tiene para Cataluña, Sr. Rajoy? Se van a encerrar en el secular aislamiento español en Europa? ¿Van a decir que son víctimas de la Europa protestante, judeo-masonica que ha vuelto a dar la espalda a la católica España? ¿O van a comprar más silencios com aviones de combate?

En la Audiencia Nacional, la juez Lamela procesa al jefe de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero por sedición y organización criminal. Al jefe de una policía de 17.000 agentes, moderna, que entiende la sociedad a la que sirve, que responde al atentado de Barcelona y de Cambrils con una brillantez de la que ustedes podrían sentirse perfectamente orgullosos, lo quieren castigar. A la policía que ustedes enviaron a protagonizar el único episodio de violencia de todos estos meses, ustedes los condecoran. Ustedes no se creen lo que dicen creerse, el estado de las autonomías, porque si fuera así, hubieran celebrado como suyo, como un éxito de la descentralización del estado, el éxito de los Mossos. Pues no, procesan al jefe de la policía por organización criminal.

Por favor, vuelvan a la realidad. Hay más de dos millones de catalanes que votan independencia. Hay más que quieren un referéndum. Cataluña sigue exportando. Barcelona está llena de turistas. Vuelvan a la realidad. Salgan del enfurruñamiento. Dejen de alimentar con su beligerancia actitudes anticatalanes que caen dentro del delito de odio. O van a vengar este revés judicial definitivo com más represión contra Cataluña? Porque ya nos conocemos. ¿Se lo seguirán tomando como una cuestión de honor mancillado en que da igual que nos hundamos todos con tal de derrotar al enemigo, o van hacer justícia? ¿Más vale honra sin Cataluña? Reflexionen por favor. Desescalen.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa, per als processats, per als exiliats.