L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘¿Pero dónde vive usted? Li contestem la pregunta a Rajoy’

Ahir el raper mallorquí Valtonyc va ser condemnat a tres anys i sis mesos de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.

Les lletres de les seves cançons són dures, però aquesta no és la qüestió.

Si estic en contra que es xiuli l'himne d’Espanya, es poden imaginar què en penso d’aquestes lletres, però aquesta no és la qüestió.

La qüestió és que aquestes lletres estan emparades pel dret a la llibertat d’expressió. Podem discutir si són de mal gust, si ens fan millors, si apugen algun llistó, sobretot si són ofensives, davant la qual cosa sempre es pot recórrer als tribunals, però en una democràcia no s’hauria d’enviar a ningú tres anys i mig a la presó per la lletra d’un rap.

La comparació amb altres casos fa la presó per a Valtonyc especialment escandalosa. O sigui, que un comando jihadista assassina els dibuixants d’un setmanari satíric i tots els caps d’estat i de govern del món corren a París a proclamar “Je suis Charlie”. Es van sentir en la necessitat de defensar uns humoristes que havien fet humor amb Al·là, amb Mahoma i amb la religió i van proclamar que ells també eren Charlie, o sigui, que també portaven la llibertat d’expressió al límit, però ara, en canvi, troben molt bé que enviïn un raper a la presó. Quanta hipocresia! Quina és la diferència? Que ‘Charlie’ tocava l’Islam, i ja els va bé fer-se els durs, i el raper toca la Corona i la Guàrdia Civil, o sigui, l’Estat. I el fanatisme d’estat no permet bromes, i sobretot vol que la gent vagi empassant-se la censura.

Mirin el que ha passat aquest matí a la fira d’art ARCO, a Madrid. S’hi exposava l’obra 'Presos polítics espanyols contemporanis’, de Santiago Sierra. A diaris com ‘La Razón’ els ha faltat temps per fer una portada com aquesta:

540x306 portada razon 21/2/18 portada razon 21/2/18

“Un conjunto de retratos entre los que incluye a Oriol Junqueras o Jordi Sànchez o a los detenidos por la paliza a los guardias civiles de Alsasua. A la venta per 80.000 euros. ¿Hay quien dé más?”

Escàndol perquè un artista afirma en una obra d’art que hi ha presos polítics. Oh, que greu! Ho va dir l’altre dia el gens independentista fiscal José Maria Mena, però és igual. Saben quina portada va fer aquest mateix diari (i tants d’altres) quan hi va haver els atemptats de París? “Yo soy Charlie Hebdo”.

540x306 Portada de la Razón, 8 de gener del 2015 Portada de la Razón, 8 de gener del 2015

I ara ve el més greu: Ifema ha demanat a la galeria que retiri la peça -i la galeria ho ha acceptat- per evitar que la polèmica es mengi el conjunt de la fira! ARCO, una fira d’art, no vol polèmica amb l’art. Què és això? Eurodisney? O una fira d’art adulta en un país democràtic? I a sobre Ifema ha fet públic un comunicat on expressa el seu “respecte absolut a la llibertat d’expressió”. Però que es pensen que som tan mesquins com ells?

Si l’art no transgredeix, si l’art no s’atreveix a empènyer les fronteres del pensament pensable, de què serveix? Si un artista no pot afirmar que hi ha presos polítics és que vivim en un fanatisme d’estat, que el nou tabú és l’Estat, que el nou Déu que hem d’adorar o témer és l’Estat, que tu et pots cagar en Déu amb totes les lletres però no en la Corona o en la bandera (la que sigui).

L’estat espanyol, com altres democràcies occidentals, ha entrat en una deriva autoritària de retallada de llibertats.

I aleshores apareix Rajoy, en una intervenció aparentment menor però que des del nostre punt de vista hauria de passar a la història. Va tenir lloc ahir, a la sessió de control al Senat. Li preguntaven per la violència policial de l’1 d’octubre. La resposta de Rajoy és tan reveladora que l’hem hagut de presentar en diversos fragments.

Rajoy: "Y señoría, yo le pregunto: “¿Y qué esperaba que hiciera el Estado? ¿Que aplaudiéramos?"

No, que no pegasen a nadie por votar. Por querer que todo el mundo votase, los del sí y los del no. ¿Que qué esperaba del estado? Que hiciese política en Cataluña. Y no sólo el 1 de octubre sino hace años. Porque entonces no hubiéramos llegado al 1 de octubre. Y, hágame un favor, no se esconda detrás de la palabra ‘estado’. No se esconda detrás de las porras de la policía o de las togas de los magistrados del TC o de los jueces. Usted es el presidente del gobierno desde 2011. El estado no es sólo usted, pero usted tiene en sus manos muchos instrumentos del estado.

Rajoy: "¿Alguien en su sano juicio cree que el Estado iba a dedicarse a mirar para otro lado? Hemos hecho lo que haria y lo que hace cualquier estado democrático y pacífico que se precie, que es defender la democracia, garantizar la vigencia de la legalidad y proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

No mienta, presidente. Pegar a la gente que quiere votar no es defender la democracia. Es atacarla. Si para defender la legalidad hay que cometer un mal mayor el negocio es ruinoso. Y no me hable de defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La violencia policial que usted ordenó señala el camino para que en cualquier lugar de España un acto pacífico sea reprimido, cargándose así los derechos y libertades. Si nos lo pudieron hacer a los catalanes, lo pueden hacer en cualquier parte, salvo que los catalanes tengan un trato violento ‘premium’, cosa que a la vista de lo que sucede no descarto en absoluto.

Rajoy: "¿Pero dónde vive usted?"

En España. Ya me doy cuenta, vivo en España. Un país donde un rapero es condenado a tres años y medio de cárcel, donde hay presos políticos como Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez, donde usted, M. Rajoy, pretende vivir al margen de la corrupción que ha podrido su partido, donde en Murcia pegan a la gente que pide que no le pongan un muro para que pase el tren, donde se ataca con material antidisturbios a personas sin papeles que intentan llegar a la playa en Ceuta, donde pretenden condecorar a los 10.000 policías que vinieron a Cataluña al grito de “a por ellos” y donde ponen los ojos en blanco porque Marta Sánchez canta con letra un himno que oh, Dios mío, no tiene letra. ¿Hay más preguntas?

Rajoy: "¿Cree usted que alguna democracia en Europa o en el mundo hubiera aceptado lo que han intentado hacer algunos en Cataluña?"

Sí, creo que hay democracias mejores. Canadá o el Reino Unido, que pactaron los referéndums de Quebec y de Escocia. Y no me imagino las policías de media Europa pegando a gente como aquel día. ¿Pero no vio usted la indignación de los periodistas de todo el mundo ante las imágenes de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre en Cataluña? ¿No le han contado que ‘The Guardian’ pone como ejemplo de político autoritario que acusa a los demás de inventarse ‘fake news’ a Dastis, su ministro de exteriores? ¿No ha leído en el ‘The New York Times’, en el ‘The Times’, incluso en ‘Le Monde’, que le piden que pacte un referéndum en Cataluña? ¿No leyó en ‘The Times’: “Rajoy debe entender que no se va a ganar los corazones y las mentes encarcelando a políticos. Debería dejar ese estilo de gobierno a Putin”? Señor Rajoy, claro que hay democracias en Europa y en el mundo que habrían gestionado mucho mejor que usted la demanda pacífica y democrática de Cataluña.

Rajoy: "¿Pero dónde vive usted?"

Pues me gustaría vivir en un país sin miedo a la libertad y coherente con los valores que predica. Y no en un país que yo creía que se había quitado de encima siglos de absolutismo y décadas de dictadura.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

I llibertat de moviments per a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.