L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Feixistes a Sant Jaume, que sigui l'última vegada'

Alguna cosa no funciona en el nostre ordenament quan persones amb banderes nazis es poden manifestar, protegits per la policia, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Que surtin braços aixecats i tota la simbologia que portaven.

Va passar ahir, Dia de la Constitució. No eren gaires i l’acte, un míting d’Abascal, de Vox, no va durar ni vint minuts. Però això no és consol. El feixisme va tornar a la plaça on hi ha la seu del govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Tant l’alcaldessa Colau com el conseller d’Interior Sàmper han anunciat que portaran l’acte a la Fiscalia, perquè determini si el que s’hi va veure i s’hi va sentir és constitutiu d’odi. La pregunta hauria de ser retòrica, perquè el feixisme és odi i, en aquest cas, quan venen a exhibir-se davant el Palau de la Generalitat, és odi a tot el que la institució representa. És el mateix odi amb què els nostres avis i besavis es van sentir dir “ Habla en cristiano” en temps de persecució del català. Feixistes davant la Generalitat, just l’any que hem commemorat els 80 anys de l’afusellament de Lluís Companys capturat a la França dominada pels nazis i lliurat al règim de Franco perquè en fes el que volgués.

Si ens importen la convivència, la democràcia, el prestigi de les nostres institucions i la nostra autoestima com a ciutadans i com a catalans, aquesta vegada hauria de ser l’última.

No s’entén que gent així pugui manifestar-se i protegida per la policia. Alemanya i Itàlia tenen prohibit per llei l’apologia del nazisme i el feixisme, i hi ha penes de presó per a qui se salti la norma. A Espanya desenes de militars firmen cartes contra el govern i n’hi ha que parlen d’afusellar 26 milions d’espanyols i no els passa res. La diferència és clara: Hitler i Mussolini van perdre la guerra, i Franco no tan sols la va guanyar sinó que va governar durant 40 anys. I la història l’escriuen els guanyadors.

Si l’ordenament jurídic de la democràcia espanyola protegeix el dret de manifestació d’aquells que se la voldrien carregar, cal exigir als jutges i comandaments policials que enviïn les manifestacions feixistes a un polígon, a un descampat, lluny del centre de les ciutats, perquè puguem explicar als nostres fills que no podem acceptar que es manifestin entre nosaltres, normalment, aquells que neguen l’Holocaust o que no dubtarien a afusellar-nos.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.