Cartes a la Directora 04/02/2018

Sense excuses

Vista la nova resolució del jutge Llarena, i els motius que dona per no deixar en llibertat Joaquim Forn (reiteració delictiva), queda clar que el retindran mentre vulguin. Ara més que mai cal un acompanyament incondicional als presos i les seves famílies, i que sentin que no estan sols. Escrivim-los. Si no ens veiem amb cor de fer-ho sols, fem-ho en família o en grups d’amics, i que cadascú escrigui el que vulgui. Retenen una part de nosaltres, però només ho pateixen ells.

GEORGINA MIRÓ BEDÓS

BARCELONA

“Democràcia orgànica”

En temps de la dictadura franquista, amb els ideals del feixisme imperant a l’època, els fonaments de l’ordre de l’estat nacionalsindicalista se sustentaven en la família, el municipi i els sindicats. Es contraposaven conceptes per fer-los bons a uns i dolents als altres: ordre contra anarquia; contrast de parers rebutjant la presència dels partits polítics; llibertat refusant el llibertinatge; 25 anys de pau amb la por i el silenci dels vençuts; Església catòlica condemnant altres religions i l’ateisme; unitat d’Espanya contra la disgregació regionalista; el castellà “idioma de l’imperi” amb la persecució i prohibició dels “dialectes regionals”. En l’època que Joan Carles II de Borbó va jurar les Leyes Fundamentales i va guardar lleialtat als Principios del Movimiento Nacional, corria la facècia: “Estem en una democràcia orgànica, perquè es fa el que li surt dels òrgans a Franco”. Que cadascú entengui com li sembli a quins òrgans del dictador es podien referir. D’aquesta falsa democràcia n’hem de marxar de seguida!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Menors no acompanyats

En els últims mesos estan arribant al nostre país molts immigrants menors no acompanyats. Es troben amb un sistema de protecció de la infància i l’adolescència que presenta serioses mancances, que no funciona. I, per tant, no és capaç de donar la resposta que aquestes persones es mereixen. A Catalunya hi ha més de 7.000 menors que han estat retirats a les seves famílies, 44.000 a tot Espanya. Possiblement alguns no poden estar amb les seves famílies, però segur que són moltíssims menys. El nostre sistema no sap prevenir, i pretenent evitar un dany el que fa és generar-ne un altre encara més gran: un menor arrencat de la seva família. A sobre, quan fan 18 anys són expulsats al carrer sense cap solució per a les seves vides, una altra prova del fracàs del sistema. Si les coses es fessin amb criteris renovats podríem donar una resposta millor a aquests menors no acompanyats. És la nostra obligació.

FRANCISCO CÁRDENAS

PRESIDENT D’APRODEME (ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DEL MENOR)

Fer bondat

El president del Parlament parla, i ho fa molt bé, com un polític de llarga experiència. Però actua de manera ingènua i innocent, sense veure el panorama sencer del moment decisiu que viu avui el nostre país. Si posa la decisió d’investir o no Puigdemont a les mans judicials del TC fa un nul servei a la democràcia. Aquesta actuació innocent i ingènua, potser dictada pel seu partit -no ho sé- va en contra de la voluntat popular expressada amb tenacitat el 21 de desembre. Va en contra de la sobirania parlamentària i, ho lamento, va molt en contra d’ERC, que pagarà aquesta actuació amb interessos al llarg d’aquest decenni. Crec que és millor no cedir a cap pressió de Madrid, internacionalitzar la qüestió del respecte a la nostra sobirania i portar al límit l’estat espanyol. Ara ho podem fer, després ja no. Si fem bondat, si reculem, és Espanya qui novament ha derrotat Catalunya en la molt legítima lluita que el nostre país manté per assolir la plenitud de totes les llibertats que, sense estat propi, no pot aplicar.

JOAN BETRIU

BARCELONA