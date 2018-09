Els Castellers de Barcelona encaren el concurs amb canvi de cap de colla

Després que Jordi Planas anunciès dimarts la seva renúncia al capdavant dels Castellers de Barcelona a través d'un missatge en el qual demanava als seus companys de colla que portessin el màxim per poder tornar al nivell mostrat en temporades anteriors, la formació degana de la ciutat va anunciar divendres que l'encarregat d'agafar les regnes fins a final de temporada seria Carlos Maroño, fins ara al càrrec de la direcció tècnica de troncs.



Els Castellers de Barcelona van haver de convocar una junta extraordinària en la qual es va acceptar la dimissió i el relleu de la figura de cap de colla. Aquests canvis comporten una reorganització en diverses àrees, Pau Solé i Marcel Valera passaran a responsabilitzar-se dels troncs de la colla de la camisa vermella, Jordi Planas seguirà formant part de la tècnica, recuperant el càrrec de cap de pinyes que havia ocupat fins l'any passat, finalment la tècnica de canalla seguirà liderada per Irene Mañané.



Carlos Maroño, que tindrà el seu primer gran repte el proper dia 7 d'octubre en la jornada principal del concurs, només tindrà l'actuació de la festa major de Sarrià dissabte per posar-se en situació. L'any passat els Castellers de Barcelona van provar a Sarrià per primer cop el cinc de nou amb folre després de completar una Mercè brillant. Si bé el marge de temps jugarà en la seva contra, Maroño ha comunicat als seus castellers un missatge d'il·lusió i compromís per aconseguir el canvi de mentalitat necessari per esdevenir, en paraules seves, “la colla de la que tots ens sentim orgullosos”.