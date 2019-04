Quim Torra obre les portes de la Generalitat a l''Enciclopèdia castellera'

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimecres l’'Enciclopèdia castellera', editada per Cossetània Edicions, en un acte que ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El recull, que estrena el tercer dels sis volums previstos, explora la història dels castells des del seu inici fins a l’actualitat però també altres aspectes com la tècnica, la ciència o l’antropologia en relació a aquesta activitat. El seu ampli ventall fa que aquesta publicació pugui esdevenir una “obra de referència”, tal com ha vaticinat Torra.

La presentació de l’'Enciclopèdia castellera' ha comptat també amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga; amb el director de l’Editorial Cossetània, Jordi Ferré; amb el director del projecte, Xavier Brotons, i amb el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Roger Gispert. Entre el públic s’han reunit representants de formacions de tot el territori, que han rebut el tercer volum per ampliar els seus arxius.

Aquest acte arriba amb l’edició del tercer volum de l’enciclopèdia perquè, segons ha narrat el mateix president de la Generalitat, la imposició del 155 va impedir que se celebrés a inicis de l’any passat.

Referències castelleres



La consellera Mariàngela Vilallonga ha aprofitat la presentació per destacar el lloc preferent que ocupen els castells en l’entramat cultural del país, i ha posat en relleu la seva funció social i projecció internacional. Vilallonga ha afirmat que el Govern fa seus “els valors dels castellers per afrontar amb coratge” un moment difícil amb “força, equilibri, valor i seny”. Així mateix, ha recordat amb emoció moments com el que es viu cada any a Girona quan els Marrecs de Salt fan pujar el seu pilar per les escales de la catedral.

Per la seva banda, Quim Torra ha recordat el pilar alçat per les dues colles de Valls, tot i la seva rivalitat ancestral, en el sopar protocol·lari previ a la inauguració del festival Smithsonian Folklive com a mostra de suport a la delegació del Govern. L’ambaixador espanyol, Pedro Morenés, va titllar de mentider el president en referència al seu discurs sobre els presos polítics i el dret a l’autodeterminació i la delegació del govern català va decidir abandonar l’edifici.

Durant la presentació de l’enciclopèdia, Quim Torra també ha tingut un moment de record cap al conseller Raül Romeva, membre dels Castellers de Sant Cugat.