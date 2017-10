La Xarxa segueix caminant de bracet amb les colles castelleres

La coincidència dissabte de tres grans actuacions, en les quals es preveien estrenes importants per part de les colles participants, i el compromís habitual amb les jornades més destacades del calendari -aquest cap de setmana amb cita ineludible a Girona durant les Fires de Sant Narcís- van suposar un dels majors desplegaments realitzat per la Xarxa de Televisions Locals fins ara per seguir el màxim nombre d'exhibicions en directe.



Dissabte Carles Cortés va dirigir una transmissió especial des d'Igualada, acompanyat del periodista del Canal Taronja Carles Jódar i d'Ernest Gili a peu de plaça. Durant les més de dues hores que va durar el seguiment de la jornada, van connectar en diverses ocasions amb Sant Cugat, on se celebrava la diada de tardor, i amb Vilafranca del Penedès, on els Xicots organitzaven la diada del Roser. Toni Comas va seguir l'actuació dels Castellers de Sant Cugat, els Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sabadell a la localitat del Vallès Occidental mentre Pep Ribes compaginava la transmissió castellera de Penedès Televisió amb la que realitzava la Xarxa. La transmissió va exigir seguir algunes de les construccions més importants a pantalla partida però va fer possible el reconeixement de castells tant importants com el primer tres de nou amb folre descarregat pels Castellers de Sant Cugat o l'estrena del cinc de vuit dels Moixiganguers d'Igualada.



En menys de vint-i-quatre hores, l'equip de la Xarxa tornava a posar-se en marxa per seguir en directe la diada castellera de Sant Narcís a Girona i, abans d'acabar el dia, Carles Cortés i Toni Comas tornaven a la pantalla petita, des del plató situat a Vilanova i la Geltrú, per tancat el cap de setmana amb l'emissió del ‘Dosos amunt’. El programa casteller setmanal va comptar aquest cop amb la presència de Jordi Moreno i Àlex Castellarnau, caps de colla dels Moixiganguers i els ‘Gausacs’, i amb imatges de les quatre actuacions seguides durant el cap de setmana i de la diada de la Colla Jove de Castellers de Sitges.